Što slušaju mladi Hrvati? U Top 10 čak su četiri pjesme ovog mladog glazbenika

Ljeto mnogima upravo daje najbolje što ima za dati, a to često uključuje puno kupanja i sunčanja, ali i dobru muziku. A koja se to muzika smatra najboljom ovoga ljeta, pokazuje Billboardova ljestvica. Naime, ova poznata stranica svakoga tjedna objavljuje popis najslušanijih pjesama, a evo koje su to pjesme ovoga tjedna pri vrhu slušanosti.

Na visokom prvom mjestu nalazi se triljski reper Grgo Šipek Grše s pjesmom "Forza". Zarazna melodija osvojila je mnoge i dobila epitet najslušanije u Hrvatskoj, a osim ove pjesme u top 10 nalazi se još nekoliko Grašinih hitova. Na trećoj poziciji je njegova suradnja s Miach, pjesma "Fantazija", a na sedmom mjestu je pjesma ''Mango Pasta'' duet s Pekijem. Na desetom mjestu je njegov veliki prošlogodišnji hit ''Mamma Mia''.

Osim Grše, Hrvati vole slušati glazbenike iz Srbije i Bosne i Hercegovine pa se na drugom mjestu našla pjesma ''Bez koda'' Jala Brata i Bube Corellija. Na četvrtom mjestu je također pjesma ovog glazbenog dua koju izvode u suradnji s reperom Rastom, a ime pjesme je ''Hollywood''. Na petom mjestu je pjesma Nuccija ''Bebo 4''.

Donosimo vam infografiku koja prikazuje 10 najpopularnijih pjesama na Billboardovoj ljestvici koje trenutno slušaju Hrvati. Na play listi su ?ak ?etiri Gršine pjesme, a njegova "Forza" je na prvom mjestu. Na drugom mjestu je "Fanzatija" koju izvode Grše i Miach, a tre?e mjesto je zauzela pjesma "Bebo 4" srpskog repera Nucci. Photo: Marko Picek/PIXSELL Foto: Marko Picek/PIXSELL

Šesto mjesto zauzela je pjesma ''VVS'' mladog srpskog glazbenika Voyagea i Bake Praseta. Na sedmom mjestu našla se pjesma ''Ankaran'' Hiljsona Mandele i Bibe. Još jedno mjesto na ovoj ljestvici zauzimaju Jala Brat i Buba Corelli, a to je deveto mjesto. Tamo su se našli s pjesmom ''Japan''.

Podsjetimo, Grše je pjesmu "Forza" predstavio u lipnju, a s njome nastavlja najavljivati novi iščekivani studijski album.

Glazbu i produkciju za novi singl odradili su već dobro poznati Gršini suradnici Mihovil Šoštarić Lockroom i Elmar Žerić El Maar, dok su za prateći videospot zaslužni su Petar Drašković (petarkacketdole) i Marijan Jurčević (dffrntvibe). “Forza” je šesti po redu singl s najavljenog albuma naslovljenog “Dalmatino”, s kojeg su do sada predstavljene hit-pjesme "Sip", "Mamma Mia", "Fantazija" (ft. Miach) i "Tokyo Drift" (ft. Mimi Mercedez) i naslovna “Dalmatino”.