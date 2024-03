Severina stiže u Nou na Zrće otvoriti sezonu!

May 1st Festival na Zrću već treću godinu za redom otvara sezonu na najboljoj party plaži u Hrvatskoj. S obzirom na to su dosadašnja izdanja ovog festivala bila rasprodana, ne čudi što su u Noa Beach Clubu odlučili da May 1st Festival, koji redovito nudi odličan domaći i regionalni line up, postane tradicija!

Ove se godine festival održava od 03. do 05. svibnja i na Zrće stižu Severina, Nucci i Sajfer!

Otvorenje je rezervirano za Severinu, dan poslije na stage se penju Nucci i Sajfer, a festival završava s već dobro poznatim BBQ partyjem u Noa Beach Clubu! Osim uživanja u glazbi, za sve posjetitelje u ponudi je standardno dobar i šarolik izbor zabave – prekrasna Zrće plaža, tirkizno more, prve zrake sunca i prva preplanulost, vrhunska gastro ponuda, teretana za one koji ne žele propuštati raspored za ljetnu formu, a tu je i opcija rentanja eko skutera u Noa Glamping resortu za otkrivanje ljepota otoka Paga.

- May 1st Festival krenuo je prije tri godine kao dobra nova ideja, a sad je već zaživio kao must have za otvorenje sezone. Domaći i regionalni izvođači, kompletna ponuda plaže i uvod u sezonu festivala i partyja. Glamping resort nam je već rasprodan, smještaja još ima u našim apartmanima s bazenom i hotelu Olea. Odlično je vidjeti da tek ulazimo u travanj, a da nam stižu gosti iz cijele regije i da ovaj festival tako dobro kotira među publikom. Veselimo se sezoni 2024., imamo na rasporedu puno odličnih festivala i bogatu ponudu za naše posjetitelje - poručuju iz Noa Beach Cluba.

Uz glavne artiste, na May 1st Festivalu koji traje od 03. do 05. svibnja, za dobru atmosferu bit će zaduženi i resident DJ-evi Noa Beach Cluba – Noide, Lorenzo, Restart i Monks!

U ponudi su regular festivalske ulaznice po cijeni od 25 €, zatim VIP po cijeni od 33 €, a na BBQ Party imate ulaz za samo 10 € s uključenim ručkom. Za dolazak na festival se ne morate brinuti, u ponudi su i povratne autobusne karte. Poseban doživljaj su i VIP stolovi, koji također brzo nestaju, pa ne propustite provjeriti kakav je to VIP service Noa Beach Cluba, koji je prepoznat u svijetu.

