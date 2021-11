Severina oduševila pratitelje novom fotografijom: 'Uvijek ista, tako lijepa, uživo još ljepša'

Pjevačica Severina (49) na društvenim je mrežama podijelila fotografiju s Maldiva koja je ubrzo skupila preko 15 tisuća lajkova među kojima je bio i onaj glazbenog producenta Filipa Miletića.

- …možda će žena svilenog bedra.Koja me zove i pruža ruke. Uliti vjetar u moja jedra. Do nove žene, do nove luke... Život je more, život je more, život je more...- napisala je Severina uz fotografiju stihove iz pjesme 'Život je more' Đorđa Balaševića, a ubrzo su se nanizali i brojni komplimenti.

"Moja omiljena","Predivna si", "Još uvijek ista", "Koliko si lijepa, uživo još ljepša", "Moćna žena", "Volimo te svi", samo su neki od komentara pratitelja.

Inače, Severina je nedavno s pratiteljima podijelila divnu vijest. Naime, završila je svoj novi album, koji će joj biti 13. studijski album. Nije otkrila ime niti bilo što o albumu, no čini se kako su svi vrlo zadovoljni snimljenim.

-Završetak snimanja albuma obećala sam proslaviti u Splitu… Naravski, uvik sve završava s janjetinom- napisala je pjevačica pored videa u kojemu je montirala lijepe trenutke s proslave s prijateljima. U njemu se tako pojavljuju i njezin menadžer Tomica Petrović, prijateljice Sonja Dvornik, Vedrana Vasić i Antea Šimac, ali i glazbeni producent Filip Miletić, a upravo je prizor Severine i Filipa koji se srdačno grle u restoranu najviše zaintrigirao pratitelje.

