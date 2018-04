Arsen mi je rekao: 'Čujem da imate neki film, ali nemate glazbu za njega, pa se preporučam'

Severina Kojić dobro je nasmijala publiku na sinoćnjem koncertu pod nazivom "Tako mala tako snažna", koji je održan u splitskom HNK. Pjevačica je tamo nastupila uz TBF, duo Sara & Jappa, te glumce HNK Split.

- Podrška je važna, ja to znam iz svog života. Naime, bilo je situacija koje su baš loše, neću o njima. Ali bilo je duhovitih situacija u najgorim momentima za jednu ženu. Pojavio se neki film, a ja sam još uvijek uvjerena da to nitko nikad nije gledao. U tim situacijama ljudi uvijek pruže podršku, dobila sam tisuće poruka, ali jedna mi je ostala u najjasnijem sjećanju. Zove me Arsen Dedić i kaže:

'Kolegice, ja sam čuo da imate neki film, ali nemate glazbu pa se preporučujem - rekla je Severina i dobro nasmijala publiku.

[video: 24624 / ]

Sredstvima od ovog humanitarnog koncerta namjerava se nabavit informatički program za praćenje obavljanja postupaka uzimanja, obrade, kontrole kvalitete, pohrane krvotvornih matičnih stanica i njihove pripreme za reinfuziju, te adaptirati prostor za izolaciju potrebnu pacijentima prije i nakon transplantacije krvotvornih matičnih stanica, za što je potrebno 1,055.000 kuna.