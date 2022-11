Sestra Ronaldove zaručnice: 'Ponekad nemam ni za kruh, a ona ne želi čuti za mene i moju djecu'

Dio svog privatnog života Georgina Rodriguez (28), zaručnica nogometaša Cristiana Ronalda (37) otkrila je u reality seriji ''Soy Georgina'' koja je dostupna na Netflixu, a sada se javila i njezina sestra Patricia Rodriguez koja je otkrila da joj njezin slavna sestra financijski ne pomaže.

Kako je ispričala, već tri godine živi bez stalnog krova nad glavom, a pritom mora gledati kako njezina sestra živi raskošni život i to redovito pokazuje na društvenim mrežama dok ona ponekad nema što jesti.

-Švorc sam, a sestra mi ne pomaže. Najviše me to boli zbog moje djece, a ne zbog mene. Uostalom, ja mogu preživjeti samo s komadom kruha, ali moja djeca, koja su njezini nećaci i nećakinje, ne mogu. Nisam to očekivala od svoje sestre. Ponekad imamo što za jesti, ponekad nemamo. Imam dovoljno da platim stanarinu, no ponekad nemam čak ni za to- ispričala je Patricia u španjolskoj emisiji ''Socialite''.

Objasnila je kako je njezin odnos s Georginom turbulentan, a još je gori od smrti njihovog oca 2019. godine. Dodala je i kako zbog svoje sestre još uvijek ''nema pepeo svog oca''.

-Georgina, trebam tvoju pomoć, ti si moja sestra. Znam da nemaš nikakve obveze ni odgovornosti, ali kako si podrška drugima i dobra si s drugima, barem budi takva i prema svojim nećacima i nećakinjama- poručila je sestri.

Inače, Georgina nije spomenula Patriciju u realityju gdje govori samo o svojim prijateljima, djeci i drugoj sestri Ivani.

Georgina i Patricia imaju istog oca, Jorgea Eduarda Rodrigueza no nemaju istu majku. Nakon što joj joj je majka preminula kad je imala samo 11 godina, Patricia je otišla živjeti s ocem, Georginom i Ivanom, no kako kaže, uvijek se osjećala izdvojeno.

-Uvijek sam se osjećala odvojeno od njih. Odmah su me smjestili u internat, a moje sestre su čuvale neke djevojke. Jednom sam je tražila potpisanu Ronaldovu majicu za svog svima. Rekla mi je da ga ne želi gnjaviti, da je na odmoru- rekla je ranije Patricia.

VIDEO U Hotelu Esplanade održana je promocija novog albuma Jelene Rozge "Minut srca mog"