Sergej Ćetković ispričao kako su ga prevarili dok je kupovao nekretninu: Ne mogu reagirati kao ostali ljudi

U jednoj televizijskoj emisiji popularni pjevač Sergej Ćetković ispričao je kako je njegov veliki hit "Pusti probleme" nastao iz jedne na baš ugodne situacije u kojoj se našao. Radi se o problemu vezanom za kupnju nekretnine i tome kako su ga pokušali prevariti u tom procesu kupnje.

- Rekli smo da nećemo pred kamerama o tome... Evo prvi put pred kamerama ću ispričati kako je nastala pjesma "Pusti probleme". Inače, kad radim svoju glazbu uvijek krenem od svojih ljubavnih emotivnih priča i na kraju to završi u tko zna kojem smjeru, a pjesma "Pusti probleme" se dogodila u trenutku kada smo prilikom pokušaja kupovine nekretnine bili izigrani. Čovjek je prodao, pored predugovora, prodao je drugome za više novca, ali naravno nije bitno... I sad ja onako već nervozan, ne mogu reagirati jer javne osobe ne mogu reagirati kao običan narod, odmah sam otišao u studio i tako sam napravio strašnu baladu. Kristina dođe i kaže mi neću više balade da plačem, napiši neku veselu pjesmu i ja što da pišem - pusti probleme, i ona kaže to piši... - ispričao je pjevač pozadinu nastanka svog hita, prenosi Blic.

Pjevač Sergej Ćetković (48) prije tri godine u razmaku od samo četiri dana ostao je bez oba roditelja. Njegova majka i otac preminuli su nakon što su se zarazili koronavirusom, a s tim velikim i iznenadnim gubitkom crnogorski glazbenik još uvijek se uči nositi. - Dugo sam bio zbunjen, ono poražen jer nisam mogao ništa napraviti i onda jednostavno shvatiš da neke stvari jednostavno ne možeš promijeniti. I ono što me generalno spasilo i što me drži mirnim u nekom smislu je vjera i nada da su sada negdje na nekom drugom i boljem mjestu. Svi smo mi generalno tu u nekom prolazu i jednog dana ćemo se svi sresti tamo gore gdje je puno ljepše i ugodnije - rekao je za IN Magazina Sergej prošle godine. Vjera mu pruža veliku utjehu.

- Ovaj život živim tako da gledam da budem što više čovjek, da se držim nekih pravila koji su svojstveni ljudima i da zaslužim svoje mjesto tamo negdje gore. Kod Gospoda Boga gdje su svi moji rođaci, gdje su moji roditelji. Tako da pored vjere moram se zahvaliti svim svojim prijateljima, svojim fanovima koji su uvijek bili tu sa lijepim riječima, riječima utjehe jer to zaista u takvim trenucima puno znači - rekao je.