Nakon goleme tuge opet sreća! Slavni glumac (62) pohvalio se šestim djetetom: 'Ovo je moj život'

Obitelj glumca Aleca Baldwina (62) od nedavno je bogatija za još jednog člana. Samo šest mjeseci nakon što je njegova supruga rodila peto dijete njegova 26 godina mlađa supruga Hilaria otkrila je da su dobili još jedno dijete. Prinovom u obitelji pohvalila se na Instagramu uz fotografiju uz koju je napisala samo broj 7 i stavila emotikon srca. Istu fotografiju podijelio je i sam Alec uz opis 'Moj život'.

Sretna vijest uslijedila je pet mjeseci nakon što je otkriveno da je Hilaria rodila još jednog sina te dvije godine nakon što je instruktorica joge u samo šest mjeseci imala dva spontana pobačaja. Proširenje njihove obitelji za People je potvrdio i izvor blizak Baldwinima, a je li dječak posvojen ili ga je na svijet donijela surogat majka za sada nije poznato.

Inače, Alec i Hilaria vjenčali su se 2012. godine nakon što je glumac gotovo deset godina proveo sam nakon razvoda od svoje prve supruge glumice Kim Basinger. Pomislio je da nikada više neće naći ljubav, ali to se promijenilo kad je sreo Hilariju u ljeto 2011. godine. Navodno je, kako su tada pisali strani mediji, glumac uočio instruktoricu joge te joj prišao rekavši: „Mislim da se znamo", a potom joj uručio svoju posjetnicu i nekoliko dana kasnije njegova buduća supruga pozvala ga je na prvi spoj. Prvi put su se zajedno pojavili i potvrdili vezu na crvenom tepihu na dodjeli nagrada Tony, a već idućeg travnja Alec je kleknuo pred Hilariju te je u lipnju odveo pred oltar kako bi postala gospođa Baldwin.

Hilaria Baldwin has responded to claims she misled the public about her Spanish heritage. Ms Baldwin, a popular yoga instructor, has been accused on social media of faking her Spanish accent. In a seven-minute video on Instagram, Ms Baldwin said she was born in Boston but was partly raised in Spain. However, her management's biography of her states that she was born on the Spanish island of Mallorca.

Vjenčanje se održao u katedrali svetog Patrika u New Yorku, a od slavnih uzvanika na svečanosti su se našli Tina Fey, Woody Allen i Lorne Michaels. Nedugo nakon vjenčanja par je dobio prvo dijete, kćer Carmen Gabrielu, a 2015. rodio im se sin Rafael Thomas. Želja za velikom obitelji nije splasnula pa su tako 2016. dobili još jednog sina, Leonarda Angela Charlesa, 2018. stigao je i Romeo Alejandro David, a u rujnu 2020. godine i sin Eduardo.