Sanja izgubila u duelu protiv Lea i poručila: Možda me koštala iskrenost

Prije individualnih igara, Sanja se ispričala svom timu zbog negativnosti koje širi, no ni to joj nije pomoglo da se ponovno ne nađe na nominacijskim listićima. „Inače nisam takva osoba, ali prvi se put našlo moje ime na papiru. Sad moramo u nove pobjede“, rekla je Sanja prije igre na poligonu. Leo je komentirao Sanjinu ispriku koju je doživio više kao kupovanje glasova, a ne kao iskreno žaljenje. „Spremna sam na nominaciju. Bi li je voljela? Ne. Mislim da je nisam zaslužila kad sam pokazala kako igram na terenu, ali to je surova igra i moramo prihvatiti sve“, kazala je Sanja.

U zadnjoj rundi na poligonu i okršaju sa Sanjom, za dlaku je pobijedio Denis koji je osvojio ogrlicu osobnog imuniteta. „Da je Sanja osvojila ogrlicu, mislim da bi to bilo loše za mene jer mislim da je na mene još ljuta od jučer“, rekao je Denis. Prednost u četvrtfinalu, u crvenom je timu osvojio Luka. Stoga on neće sudjelovati u sljedećoj igri, a za dodatan bod natjecat će se Draga, Nataša i Anja. Na plemenskom vijeću Sanja je ponovno bila razočarana svojim timom, jer su joj prije vijeća rekli da će je poslati u duel, a posebno je prozvala Denisa.

Kaže da bi se prilikom odlučivanja o tome tko treba u duel vodila time tko je najmanje Survivor u cijelom timu. „Tim će se večeras voditi eliminacijom najjačih da sebi olakšaju put. Sigurno je da je lakše s Norom u finalu, nego sa mnom. To su dali jasno do znanja. Za mene u plavom plemenu nitko nije Survivor, a najmanje je Survivor Nora. Dosta je kukala, htjela je ići van, nije joj ništa značio Survivor jer je smatrala da je postigla dovoljno na putu. Također, nije sudjelovala dovoljno u aktivnostima u kojima smatram da je trebala“, rekla je Sanja. Nora pak smatra da je Sanja jako povrijeđena time što je izglasana dan ranije.

„Svi smo tu iz različitog razloga. To što nisam lovila ribu osam sati, ne znači da nisam prelazila neke svoje fizičke i psihičke granice“, kazala je Nora. Antonia kaže da joj je Sanja bila inspiracija kada je „pomela dečke na terenu“. Sanja je na papir stavila Leovo ime i kazala: „Mislim da si pravi glumac. Voljela bih kad bi bio pravi muškarac i stajao iza svog mišljenja javno.“ S četiri glasa Sanja je bila prva nominirana osoba na plemenskom vijeću. „U meni sada tinja želja za borbom i ostankom. Survivor je moj san i neće mi ga prekinuti plavo pleme“, kazala je.

A onda je došao red na Denisa da izabere koga će prozvati za duel. „Biram Lea. Rekao sam mu da ću ga nominirati. Faza je igre gdje je legitimno riješiti se konkurencije i smatram da mi je on konkurencija“, kaže Denis. U srazu Lea i Sanje bolji je bio Leo, čime je Sanjin put u plemenu završio te se ona pridružuje poroti.

„Prihvaćam ovo sportski i stoički. Sretna sam što sam dogurala do ovdje. Zadnja dva dana pokazala su mi koliko sam jaka i koliko sam nadmoćna u borbi s dečkima koji su najjači u timu. Možda me koštala iskrenost. Bila sam to što jesam i ne žalim“, rekla je Sanja te poručila plavom timu: „Za mene tu Survivora nema i neka najbolji pobjedi“. Bliži se finale showa, a u nedjelju 28. svibnja doznat ćemo tko će se ove godine okititi titulom novog Survivora.

