'Šokiralo nas je koliko ljudi ima navečer na španjolskim ulicama, to im je stil života'

Andaluzija je autonomna zajednica i povijesna regija u južnoj Španjolskoj, u primorju Atlantskog oceana i Sredozemnoga mora. Sastoji se od 8 pokrajina: Almería, Cádiz, Córdoba, Granada, Huelva, Jaén, Málaga i Sevilla. Obuhvaća prostranu, prema Atlantskom oceanu otvorenu zavalu Guadalquivira (velika andaluzijska tektonska uleknina), koju s juga i istoka zatvara Andaluzijsko gorje (Mulhacén u Sierra Nevadi, 3479 m), a sa sjevera Sierra Morena. Nizinska Andaluzija ima sredozemnu klimu.

Andaluzija je prva španjolska autonomna zajednica po broju stanovnika, sa 7,849.799 stanovnika (prema popisu iz 2005. godine). Stanovništvo je, prije svega, koncentrirano u glavnim gradovima provincija te obalnim područjima, zbog čega je stupanj urbanizacije Andaluzije visok. U Andaluziji postoji 26 gradova s više od 50.000 stanovnika. Za ovu regiju karakterističan je govor koji se razlikuje od standardnog španjolskog jezika, te se naziv još i andaluzijskim govorom ili dijalektom. Andaluzijski španjolski vrlo je utjecajan. Zbog velike naseljenosti u Andaluziji, ovdašnji je dijalekt drugi po brojnosti govornika u Španjolskoj, nakon prijelaznih oblika između kastiljskog i andaluzijskog (primjerice onog iz Madrida). Iz Andaluzije je bila velika emigracija u španjolske kolonije u Ameriku i drugdje, pa većina dijalekata američkog španjolskog dijeli neke osnovne zajedničke osobine sa zapadnim andaluzijskim španjolskim, kao uporaba riječi ustedes umjesto vosotros za “vi” i seseo. Za brojne se varijacije španjolskog, kao što su kanarski španjolski, karipski španjolski i ostali latinskoamerički španjolski dijalekti, uključujući njihovi standardni oblici, smatra da su većinom zasnovane na andaluzijskom španjolskom. Ova regija mnogima je omiljeno odredište, a u to se uvjerila i bivša voditeljica i PR stručnjakinja Nevena Rendeli Vejzović, koja je s obitelji posjetila Andaluziju u travnju.

GALERIJA Sjećate li je se? Gledali smo je na malim ekranima, a onda se skroz povukla iz javnosti

- Htjeli smo s djecom negdje otputovati za uskršnje praznike pa smo gledali gdje bi moglo biti toplo, a da je relativno blizu. Odluka je pala na Andaluziju jer ima izravan let Zagreb - Málaga, jedino što nije bilo toplo niti jedan dan. Naime, baš taj tjedan, koji Španjolci zovu Semana Santa, prvi put je nakon 50 godina svaki, ali baš svaki dan padala kiša. Let je bio super, mislim da traje oko dva sata, možda i manje. Smještaj smo uzeli preko Airbnbija u Málagi, a tamo smo rentali auto i obilazili druge gradove po Andaluziji. Bili smo pet, šest dana sveukupno - ispričala nam je Nevena i otkrila što su sve posjetili.

- U Málagi smo bili smješteni, a putovali smo još do Marbelle, Granade, Córdobe, a posjetili smo i Pueblos Blancos (bijela sela), Setenil de las Bodegas (selo ispod stijene), Rondu i Júzcar, poznatiji kao Štrumfograd. Ja sam naravno napravila plan, a suprugu sam prepustila tehnikalije kao što je rentanje automobila. Naravno da je on računao na to da će to riješiti kad dođemo tamo, no kako je bila Semana Santa, do automobila smo uspjeli doći tek treći dan. Nas je petero, trebaju nam tri autosjedalice, tako da je izbor dosta sužen. Meni je Andaluzija prekrasna. Davno sam bila u Sevilli koja mi je jedan od najljepših gradova koje sam ikad vidjela, i žao mi je da nismo opet išli, no kako je padala kiša i sve procesije kroz grad su otkazane, nisam htjela da im ostane u ružnom sjećanju. Granada je predivna, ali isto zbog kiše nismo nažalost posjetili Alhambru, i to ću zauvijek žaliti, ali bit će prilike, sigurna sam. Popeli smo se na brdo nasuprot Mirador de San Nicolas pa smo barem imali lijepi pogled na nju. U Córdobi su nas oduševili vrtovi, Patios de Córdoba. Naime ti vrtovi koji su u privatnom vlasništvu, a nalaze se unutar kuća, pod zaštitom su UNESCO-a i stvarno su divni. Židovska četvrt u Córdobi također je inspirativna, a Mezquita džamija-katedrala možda mi je čak i najljepša građevina na svijetu. Córdobu bih stavila na vrh popisa kada idete u Andaluziju. Malaga je također iznenađujuće ugodan grad na obali, i tamo smo se prvu večer uspjeli priključiti uskršnjoj procesiji koja prolazi kroz cijeli grad. Mi i Antonio Banderas koji je ujedno pripadnik bratstva koje svake godine sudjeluje u procesiji. Marbella nas se nije nešto dojmila jer je baš bilo ružno vrijeme, ali sigurna sam da je ljeti top - rekla je Nevena i dala poseban savjet za sve koji žele posjetiti Andaluziju.

- Obavezno unajmite auto, iako do većine gradova možete i vlakom (doduše nije baš jeftino), i nadajte se lijepom vremenu. Sve ostalo bit će vam fascinantno - kaže.

VEZANI ČLANCI:

Naravno, pitali smo je i kakve su sve lokalne specijalitete probali.

- Ja sam i inače obožavatelj španjolske kuhinje i tapasa tako da sam uživala u svemu. Mak i ja imamo već tradicionalni posjet tržnicama kamo god putovali tako da nismo ni ovaj put zaobišli Mercado central de Atarazanas u Málagi koji je ujedno i predivna građevina. Posjetili smo i tamo odlično jeli i Mercado Victoria u Cordobi. Preporuka su kamenice i španjolska Cava. Naravno, cure su najviše uživale u churrosima s čokoladom i jeli smo ih u svakom gradu - ispričala je, i otkrila što je negativno iznenadilo.

- Osim kiše, ništa me ne može iznenaditi na putovanjima. Što se tiče negativnih iskustava, savjetovala bih možda svima da se ne daju nagovoriti od djece i da zaobiđete Júzcar, odnosno Štrumfograd, jer su sve kuće obojene u plavo, grozno mjesto. Ne samo da je grad bez veze, već su i ljudi nesimpatični, ali u njihovu obranu bio je stvarno ružan dan i jako je puhalo. Španjolci su poslovično odlični ugostitelji, jako gostoljubivi i spremni uvijek pomoći - kaže Nevena, koja je oduševljena tamošnjim stilom života.

GALERIJA Nevena Rendeli Vejzović o najtežem životnom razdoblju svoje obitelji

- S obzirom na to da sam i sama živjela nekoliko mjeseci u Španjolskoj, znam koliko je život tamo divan. Barem meni. Sve se otvara tek od 10.00 ujutro, popodne je siesta od 14.00 do 17.00. Ponovno gradovi živnu tek oko 19.00 i onda žive do 24.00. I tako svaki dan u tjednu. Šokiralo nas je koliko je ljudi kasno navečer na ulici, unatoč lošem vremenu. To je jednostavno stil života, svi izlaze po restoranima i provode večeri izvan kuće, od najmlađih do najstarijih - priča Nevena koja obožava putovati.

- Putovanja su mi najvažnija sporedna stvar na svijetu. Trudimo se putovati negdje barem jednom mjesečno, makar na city break, a u posljednje vrijeme poseban je gušt i s djecom.Iznenadilo me koliko su naša djeca bila strpljiva unatoč kiši i nisu puno njurgala, iako smo znali dnevno propješačiti i 10 kilometara. Bilo im je zabavno, naučile su nekoliko riječi španjolskog, a i iskustvo koje su dobile je neprocjenjivo. Postoji puno mjesta na kojima još nisam bila, a sve ih želim posjetiti. Ne znam kamo ćemo prije, ali pri vrhu popisa su Japan, Bolivija, Čile, Argentina i Island - zaključila je Nevena Rendeli Vejzović.

VIDEO Ella Dvornik progovorila o razvodu