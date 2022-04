Sanja Doležal dijeli svoje kulinarske vještine: 'Štrukle i mlinci zaslužili su svjetsku slavu'

Kad se Sanja Doležal nečeg prihvati, to postaje hit. Legendarnim Novim fosilima svojim dolaskom ubrizgala je novu energiju zbog koje su je obožavali uzduž i poprijeko bivše države. Kad je bend odlučio napraviti pauzu, Sanja se pojavila na televiziji kao voditeljica emisije koja je nosila njezino ime i odmah stekla golemu popularnost. Nema tko nije gostovao u njezinom talk-showu i otvoreno progovarao o temama o kojima obično razgovaramo samo s najboljim prijateljima. Danas se ove emisije sjećamo kao vjerojatno najuspješnijeg pokušaja afirmiranja hrvatske verzije slavnog “Oprah showa”. Čini se da se pritom Sanja nepovratno zarazila televizijom jer, na radost velikog broja publike, odlučila je da njezino druženje s kamerama neće tako brzo prestati pa makar morala i kuhati pred njima! Što god netko govorio, kakve god bile kritike na Sanjino kuhanje, popularna pjevačica dosad je u studiju Nove TV skuhala više od tisuću jela! Ako znamo da je jedini kriterij dugovječnosti neke emisije gledanost, možemo samo zaključiti da se iz Sanjinih lonaca po svemu sudeći šire mirisi koji nas okupljaju. I baš tu ćemo vam otkriti jednu malu tajnu - kao klinka Sanja je od svega najviše mrzila čistiti grašak. To joj se naprosto činilo kao gubljenje vremena! No, je li joj u to doba baš sve u kuhinji bilo mrsko?

Kakvi su se mirisi širili iz mamine, a kakvi iz bakine kuhinje?

- Baka je odlično pekla kolače, ali moji prvi koraci u kulinarstvu vezani su uz mamu. Kuhalo se svaki dan, a kad sam dovoljno odrasla, imala sam otprilike deset godina, smjela sam posve samostalno skuhati neki prilog - rižu ili pire krumpir.

Danas je stalno na tapeti sumnjivo podrijetlo namirnica, loš uzgoj... Sjećate li se da se vaša mama nekoć žalila na iste probleme? Gdje se ona opskrbljivala namirnicama?

- Ne sjećam se da se mama žalila na namirnice. Bio je možda manji izbor, ali povrće je bilo od kumica, a i meso samo domaće. Sjećam se opojnog mirisa rajčica, danas je toga sve rjeđe. Uglavnom kad ih uberem u svojoj gredici. Mama je većinom kupovala na placu sve što joj treba, a meso kod lokalnog mesara.

Jeste li išli s roditeljima na Dolac, čistili mladi grašak, gulili krumpire...

- Povremeno sam išla s mamom na plac, ali sjećam se čišćenja graška i kako mi je to išlo na živce, jer sam se, naravno, htjela ići igrati. Najviše pamtim rituale oko pripreme zimnice. Mama je stvarno kiselila puno povrća, u kojem smo onda uživali cijelu zimu.

Godinama ste putovali uzduž i poprijeko bivše države i održavali koncerte. Jeste li uopće imali vremena za pošteni obrok? Koje vam se jelo smučilo iz tih dana?

- Na dugotrajnim turnejama hranili smo se po hotelima i restoranima. Ne mogu reći da mi se išta smučilo, ali šnicl na naglo ipak više ne jedem. Na morskim turnejama, duž naše obale, uvijek smo birali ribu i školjke i u tome sam uživala.

Velike zvijezde često imaju posebne želje. Kako je bilo s Novim fosilima? Možda ste tražili da vas nakon koncerta dočekaju svježi škampi ili neki Karapandžin specijalitet?

- Nikad nismo bili komplicirani niti imali posebne želje. Jeli smo sve što su nam pripremili, a ponekad su to bili i samo sendviči. Naravno, često su nam organizatori željeli ugoditi, pa smo tako probali i lokalne specijalitete. Najviše mi je ostala u sjećanju Makedonija, predivni i topli ljudi i fenomenalna hrana.

Danas je opće poznato da Sanja na televiziju više ne dolazi samo pjevati nego i kuhati. Odakle crpite ideje? Jesu li to recepti na kojima su odrasla vaša djeca?

- U ove tri godine otkad sam u rubrici IN magazina “Kuhanje je in”, skuhali smo preko tisuću recepata. Ima tu i domaćih specijaliteta, ali i svjetskih kuhinja. Inspiraciju pronalazim u svojoj kolekciji od stotinjak kuharica, kod prijateljica, kod suradnika u rubrici, pa i na internetu.

Nije lako svaki dan staviti na stol jelo na koje klinci neće frknuti nosom. Koja je bila vaša formula uspjeha?

- Imam sreću da su moja djeca uvijek voljela sve jesti. Puno smo putovali i nikad im nije bio problem probati nešto novo. Otkad je kći veganka, uz nju sam naučila i proširila tu vrstu prehrane u kojoj često zajedno uživamo.

Danas ste iskusna kuharica od koje drugi uče. Kuhate li radije iz glave ili volite pred sobom imati recept s preciznim uputama?

- Recept je vrlo važan, pogotovo za jela koja kuhaš prvi put. Za ono što kuham već tridesetak godina, svi su sastojci u glavi.

Koji je najbolji savjet koji ste o kuhanju dobili?

- Uvijek probaj, u svakom fazi kuhanja. Toga se i držim, to se valjda vidi na meni.

Što kad jelo ne uspije? Čime ga se uvijek može popraviti?

- Kad jelo ne uspije, najbolje je naručiti dostavu…:) Ali ako se malo pogriješi, osmijeh i isprika uvijek pale.

Nije tajna da ste nekoliko puta bili na dijeti. Koji je vaš slatki grijeh?

- Moj grijeh je i slani i slatki. Volim sve jesti u uživam u tome.

Može li se uopće jesti fino i održavati željenu kilažu ili je to mit?

- Naravno da može… Trebate jesti fino, u umjerenim količinama i puno hodati, šetati, plivati ili vježbati.

Kuhate li uvijek sezonski ili ćete kupiti i namirnicu koja nije u sezoni ako ste se zaželjeli nekog jela?

- Uglavnom kuham sezonski kao i većina moje generacije.

S kojim ćete jelom uvijek zadiviti goste?

- Moji prijatelji obožavaju moju sarmu.

Volite li jesti u restoranima? Zbog kojeg biste jela potegnuli na drugi kraj svijeta?

- Proputovala sam veliki dio svijeta, probala svašta. Trenutno bih otišla u Mali Ston na kamenice, koje su sada upravo najbolje.

Odrasli ste u Zagrebu. Koja su purgerska jela po vama zaslužila svjetsku slavu, a nisu je stekla?

- Štrukle, mlinci… Naše, a svjetsko! Mnogi poznanici koji nisu Hrvati, oduševljeni su našim jelima.

Kažu da odijelo ne čini čovjeka, a kako je s hranom? Vrijedi li izreka: Ono si što jedeš?

- Sigurno vrijedi… Hrana može biti lijek, ali može biti i otrov. Na čovjeku se vidi koristi li lijek ili otrov.

Kad bi vas netko usred noći probudio i tražio da bez razmišljanja navedete 5 stvari zbog kojih će svatko zavoljeti kuhanje, koje bi to bile?

- To je individualno… Za svakog nešto drugo. Mene kuhanje opušta, veseli, a užitak fine hrane je nagrada za nepce. Pogotovo kada je dijeliš s dragim ljudima.

