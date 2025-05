S pozornice Eurosonga ravno na KulaKula festival! Pogledajte tko dolazi u Trogir!

Ljeto u Trogiru ponovno dobiva svoj glazbeni vrhunac – KulaKula festival vraća se u velikom stilu od 1. do 4. kolovoza 2025. uz najjači lineup dosad! Očekuju vas četiri dana glazbene euforije pod zvjezdanim nebom stare trogirske jezgre - na kuli Kamerlengo. Nakon najave prvih imena - Joker Out, Brkovi, Miach i Dubioza Kolektiv, sad znamo i preostale izvođače!

Nakon spektakularnog uspjeha na Eurosongu, a onda jednako spektakularnog nastupa (za koji mnogi kažu da je upravo on trebao biti pobjednički), Baby Lasagna dolazi ravno u Trogir – i to 3. kolovoza, u društvu talentirane Miach, jedne od najzanimljivijih mladih pop izvođačica na domaćoj sceni. Bit će to večer koju ćemo pamtiti, sigurni smo i koju nećete željeti propustiti s obzirom na to da je ovo jedini nastup Baby Lasgne ovo ljeto u Dalmaciji! Ali krenimo redom i od prvog dana festivala koji otvara emotivni i energični Silente koji će 1. kolovoza dijeliti pozornicu s regionalnim favoritima Joker Out – kombinacija koju publika definitivno obožava.

Dan kasnije, 2. kolovoza, u Trogir stiže i M.O.R.T.! koji zajedno s legendarnim Brkovim garantiraju sirovu energiju i pravu rock eksploziju. Za veliko zatvaranje 4. kolovoza zadužena je nepogrešiva Dubioza Kolektiv – bend koji svaki put napravi spektakl za pamćenje. Na ovogodišnjem KulaKula festival očekuju vas jedan od najboljih lineup-a ove sezone kao i vrhunska produkcija čime je KulaKula festival još jednom potvrdio status jednog od najposebnijih ljetnih glazbenih događanja na Jadranu u organizaciji agencije AFIRMA. Četverodnevna festivalska ulaznica iznosi samo 98€, a broj ulaznica je ograničen – požurite po svoje na vrijeme!