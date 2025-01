S ekipom RTL-a obišli smo Arenu, u kojoj se igra SP u rukometu: Proveli smo 40 km kabela i produkciju radi 120 ljudi

Hrvatska je ovog siječnja jedna od zemalja domaćina Svjetskog prvenstva u rukometu, a RTL će gledateljima prenositi više od 60 utakmica SP-a te će ova televizija proizvoditi i u svijet slati televizijski program iz Arene Zagreb, kao i iz dvorana u Poreču i Varaždinu, gdje će se igrati dio utakmica. RTL-ov tehnički producent Ante Bašić ugostio nas je u Areni Zagreb, uoči prvih utakmica, koje se ondje igraju sutra, kako bi nas uveo u produkcijski svijet i upoznao s dijelom tima koja je zaslužan za to da gledatelji u svakoj utakmici imaju osjećaj kao da su u dvorani i da ne propuste nijedan važan segment utakmice. – U Zagrebu, Varaždinu i Poreču RTL je ove godine u ulozi domaćina prijenosa, a ne samo medijskog partnera. Dakle, radimo praktično sve vezano za televizijski prijenos u Hrvatskoj za cijeli svijet – što podrazumijeva prijenos 61. utakmice iz sva tri grada tijekom tri tjedna. U pripreme smo krenuli prije pet mjeseci i danas je kulminacija tih priprema te zadovoljno mogu reći da je sve spremno – objašnjava nam Bašić. Za razliku od prijašnjih godina, kada se emisija "Vrijeme je za rukomet" prikazivala iz RTL-ova studija, ove godine taj je studio smješten u Areni, uza sam teren.

– Ove godine RTL studio je u dvorani i primjenjujemo novi koncept pa neće biti fiksne pozicije, radimo na tome da u cijelu priču što više integriramo navijače koji u dvorani prate rukometne utakmice. Pokušat ćemo se što više integrirati s reprezentacijom, pratiti njene pripreme prije utakmice, samu utakmicu i reakcije nakon utakmice. Prvi put se radi tzv. remote produkcija, što znači da je režija i sve ostalo na RTL-u te se svi signali šalju tamo, a naša ekipa ovdje ima osjećaj kao da je na RTL-u. Ovdje na raspolaganju imamo deset kamera samo za potrebe pokrivanja RTL-ova studija – govori nam Bašić dok nas vodi prema komentatorskoj poziciji odakle će Filip Brkić i rukometna legenda Vlado Šola komentirati utakmice. – Uz komentatorske pozicije za nas pripremili smo i još 20 komentatorskih pozicija za medije iz cijelog svijeta, od televizija, radija i weba, a iznad komentatorske je novinarska tribina na kojoj je još 80 mjesta za akreditirane novinare. Pružamo usluge svim stranim televizijskim kućama i ove godine zaduženi smo za apsolutno sve – kaže Bašić te nam otkriva i koliko je kilometara kabela provedeno kroz Arenu ovom prilikom te koliko kamera pokriva cijelo prvenstvo i koliki je broj ljudi uključen u projekt.

– Provedeno je oko 40 kilometara kabela kroz cijelu Arenu, trideset kamera sve skupa pokriva utakmice u Areni. U tri grada imamo ukupno 120 ljudi koji rade na samoj produkciji, u Zagrebu ih je 50-ak jer je ovdje set up ogroman. Svaki je grad pokriven s 20 kamera unutar host broadcasta, sve je napravljeno prema specifikacijama koje je napravio IHF, koji je koordinirao sve s našim ljudima i našim partnerima. Imamo iskusne timove i dobili smo prvu momčad od svih svojih partnera – objašnjava nam dok nas vodi u reportažna kola u kojima je ekipa zadužena da svaka sekunda prijenosa prođe besprijekorno.

– Ovo su reportažna kola i pokretna režija našeg tehničkog partnera DVB-a iz Slovenije i ovdje sjedi kompletna režija. Glavne kamere prate igru na terenu, to je šest kamera, dok se ostale bave emocijama, reakcijama trenera, suigrača, zapisničkog stola ako se nešto dogodi... Svaka kamera ima specifičnu funkciju jer svaki kamerman od režisera dobije specifični zadatak. Tako, recimo, reverse kamera snima klupe i slično, imamo i taktičku kameru i njen položaj omogućava da vidimo kako lopta kruži, dok kamere na stupovima iza gola omogućuju da vidimo emocije i pokrete samih igrača – objašnjava nam RTL-ov tehnički producent dok stojimo u reportažnim kolima čija se vrijednost računa u milijunima eura, a kako bi nam otprilike približio te brojke, Bašić kaže:

– Samo videoserver za slow motion ima cijenu od pola milijuna, ali ta mala kutija je važan kotačić i to je uza same kamere najskuplja stvar u cijeloj priči. Zato se iznad ovakvih uređaja u režiji ne pije kava niti se jede. Većina stvari u režiji je dupla, za svaku situaciju postoji opcija B jer se ništa ne prepušta slučaju – ističe. Uz brojne kamere, devet super slow motion kamera, taktičke kamere, fly cam i dron glavna je novost to što će RTL akciju iz dvorana pratiti novim konceptom "šetnje kroz dvoranu" umjesto klasičnog studija, odakle će se s raznih lokacija u dvorani javljati voditelji i reporteri. Tim se pristupom gledateljima želi dočarati što bolja atmosfera iz dvorane te im pružiti doživljaj kakav imaju i gledatelji u Areni. Prva utakmica hrvatske reprezentacije gledatelje na RTL-u očekuje sutra! Emisija 'Vrijeme je za rukomet' kreće od 19.45 sati, a utakmica od 20.30 sati.

