Rusija želi bojkotirat Irsku na Eurosongu zbog gay spota

Rusija je zaprijetila da će zabraniti Irski spot za Euroviziju zato što su u njemu dva mladića koja se drže za ruke, a takva "gay propaganda" se strogo protivi Ruskim zakonima.

Ryan O’Shaughnessy je Irski predstavnik na Eurosongu čiji spot za Eurosong prikazuje gay par kako šeće ulicama Dublina i pleše držeći se za ruke.

Ryan je, kada je čuo vijest da Rusija želi zabraniti njegovu pjesmu koju je između ostalog i on pisao, na Twitteru "izazvao" Rusiju da samo proba zabraniti njegovu pjesmu.

The Russians are now threatening a broadcasting ban because of my video for ‘Together’. Anti-gay propaganda regime at its finest! Hilarious if you ask me.. #IDareYou https://t.co/6j1ECrdLBi