RTL-ove reporterke završile su u opasnim i neugodnim situacijama

Trag u beskraju // HRT1 - četiri ruže

Izrazito emotivan i dostojanstven bio je program organiziran u povodu šeste godišnjice Oliverove smrti. U njegovoj Veloj Luci poznati su pjevači izveli hitove kao što su "Trag u beskraju", "Cesarica", "Ključ života", "Bez tebe", "Kad mi dođeš ti"... Uistinu je to prekrasna tradicija koja se razvila nakon neprežaljene smrti Olivera Dragojevića i koja je zapravo više od samog koncerta. Kao takva je zaslužila izravan prijenos na Prvom programu HRT-a koji je uistinu profesionalno popratio cijeli događaj. Prvo su se za središnji Dnevnik HTV-a uoči koncerta iz Vele Luke javili novinarka Ivana Šilović i voditelj Duško Ćurlić, koji je potom i tijekom programa bio standardno odličan. Pjesme su prenošene u cijelosti bez prekida, a prizori iz Vele Luke koji su ovim putem obišli Hrvatsku dali su priliku svakome da bude dio ovog emotivnog događaja.

Pariz OI // HRT2 - dvije ruže

Na Drugom programu HRT-a prenose se pak od 26. srpnja pa sve do 11. kolovoza Olimpijske Igre u Parizu. Sportski program koji traje gotovo cijeli dan poslastica je za ljubitelje ljetnih sportova, a posebice kad nastupaju hrvatski predstavnici. I dok na terenima briljiraju sportaši, sve to vrijedno prate komentatori. To su ove godine Marko Šapit, Stjepan Balog, Viki Ivanović, Bruno Kovačević, Ivan Dorian Molnar, Luka Petrinec, Robert Jelečević, Daniel Križ, Edin Mahmuljin, Mihovil Horvat, Marija Žužak i Zrinka Grancarić. A uz već poznate HRT-ove komentatore koji prate natjecanje i javljaju se s terena, tu su i sukomentatori - bivši sportaši i olimpijci. Tako treba izdvojiti Martinu Zubčić Dušak koja komentira taekwondo, Zorana Primorca koji prati stolni tenis, Roberta Seligmana koji je sukomentator za gimnastiku te Marka Banovića i Nevena Šavora koji komentiraju veslanje i džudo. Tu su i Željko Vela te Ivan Jurković koji komentiraju sažetke dana i pojedine olimpijske prijenose iz atletike i košarke. Svima njima također treba sportski zapljeskati jer uistinu odrađuju odličan i nimalo lak posao. Bravo!

RTL Danas // RTL - tri ruže

Hrvatska se ovih dana ponovno divi i svojim herojima - vatrogascima te sve ostalim službama koje brane obalu od požara. A sve to budno prate novinari i reporteri koji također dane provode na požarištima kako bi informirali javnost o opasnostima. Time i sami odrađuju iznimno zahtjevan posao i iako svi to čine odlično, treba izdvojiti ekipu RTL-a, odnosno njihove reporterke Petru Mlačić Vučemilović-Jurić te Ivanu Ivandu Rožić. Mlačić Vučemilović-Jurić bila je suočena s neugodnom situacijom kada su novinarskoj ekipi tijekom izvještavanja prišle dvije vidno uznemirene žene koje su počele vikati u kameru (i propisno se osramotile pred cijelom zemljom), vrijeđajući vatrogasce i policiju. Situacija je to iz koje je izrasla afera "Nakaze", no novinarska je ekipa tu situaciju podnijela veoma profesionalno. S druge strane, Ivanda Rožić se našla u opasnoj situaciji kada ju je zahvatila voda bačena iz kanadera. Iako je posljedica svega tek video koji je na kraju podijeljen na društvenim mrežama i koji je u konačnici pokupio simpatije, treba biti svjestan da je ipak bila riječ o opasnoj situaciji.

Zločinački umovi // RTL 2 - jedna ruža

Kada je riječ o zabavnom programu, na televiziji je trenutno u tijeku sezona repriza. Da nema izravnih prijenosa važnih događanja tijekom ljeta, mogao bi se TV komotno i ugasiti. Većinom je riječ o već odgledanim serijama i osrednjim filmovima, no treba tu ipak kao pozitivan primjer izdvojiti "Zločinačke umove" koji se emitiraju, doduše, na oba RTL-ova programa. Tu se ponovno otvara priča o potpunoj besmislenosti postojanja i drugog programa RTL-a, no o tom potom. No govoreći o "Zločinačkim umovima", riječ je o jednoj od najdugovječnijih kriminalističkih serija koja se počela snimati još 2005. godine te se bez prekida emitirala sve do 2020. godine. Zatim je tijekom prvih pandemijskih godina nastupila pauza, nakon čega je serija obnovljena 2022. godine te se i dalje snima. I dok su se godinama na našim televizijama vrtjele jedne te iste epizode s jedno te istim likovima, sada je konačno RTL počeo emitirati i ove novijeg datuma, od zadnjih godinu do dvije. Ipak smo neki pomak dočekali!

