Reality zvijezda razmjenjivala nježnosti s novim odabranikom, fotografije prokomentirali bivši dečki

Kourtney Kardashian (42), zvijezda reality showa “Keeping Up With the Kardashians” i vlasnica lifestyle portala “Poosh” trenutno uživa na godišnjem odmoru u Italiji.

Kourtney je na svojem Instagram profilu objavila nekoliko fotografija sa svojim novim dečkom, bubnjarom Travisom Barkerom (45), a posebnu pozornost je privukla fotografija na kojoj Kourtney odjevena u minijaturni bikini razmjenjuje nježnosti sa svojim odabranikom.

Slične fotografije ulovili su i paparazzi, a “vrući” kadrovi potaknuli su njezinog bivšeg dečka Scotta Disicka da se javi njezinom drugom bivšem dečku, manekenu Younesu Bendjimi no njihov razgovor nije dugo trajao.

Scott je naime sporne fotografije poslao Younesu u direct, a uz njih je napisao i komentar.

“Hej, je l' ova žena dobro? Brate što je ovo? Usred Italije”,a Younes mu je ubrzo odgovorio. “Ne zanima me, dokle god je ona sretna. PS. nisam ja tvoj brat”, a ova razgovor je maneken podijelio na svojem Instagram storyju.

Foto: Instagram

Veza bubnjara i reality zvijezde izazvala je čuđenje mnogih, no čini se kako je Kourtney sretnija no ikada, a obožavatelji su komentirali da proživljava novu mladost, a zajedničke trenutke često dijele na društvenim mrežama.

Inače, Kourtney iz prijašnje veze ima troje djece sa Scottom Disickom, dok Barker ima dvoje djece iz braka s bivšom Miss SAD-a Shannom Moakler.

