Razvod suprugu najavila u svojoj emisiji, pa priznala da se premišlja: ‘Možda sam trebala ostati u braku‘

Glumica i zvijezda serije "Beverly Hills 90210" Tori Spelling nedavno je otkrila kako se razvodi od supruga Deana McDermotta nakon 18 godina braka. U sudskim dokumentima do kojih je došao časopis PEOPLE Spelling je podnijela zahtjev za razvod od kanadskog glumca, navodeći nepomirljive razlike kao razlog njihovog razlaza. Glumica je od suda zatražila isključivo skrbništvo nad njihovo petero malodobne djece - Liam Aaron McDermott (17), Stella Doreen (15), Hattie Margaret (12), Finn Davey (11) i Beau Dean (7), a Dean ih može posjećivati na datume koje mu to sud odredi. Među sudskim spisima nije vidljivo je li bračni par imao predbračni ugovor ili nije, a Spelling je izjavila da se opseg njihove imovine tek treba utvrditi. Na isti dan koji je naveden kao datum rastave, McDermott (57) je objavio izjavu na Instagramu kako su on i Tori odlučili krenuti svatko svojim putem, a kasnije je tu objavu izbrisao.

No, čini se kako McDermott nije jedini koji njihovu rastavu dovodi u pitane. Naime, glumica je priznala da je razmišljala o tome da ipak ostane u braku s njim zbog petero djece koju je dobila s kanadskim glumcem.

- Neću lagati, postoje trenuci u kojima se pitam: ‘Jesam li trebala ostati?‘ Koje će biti dugoročne posljedice na djecu ako ostanu u braku u kojem imaju obitelj, svi žive u istoj kući, sve ide svojim tokom, ali smo toliko nesretni, prisutno je toliko ljutnje? - rekla je u svome podcastu ‘Misspelling‘ u kojem je objavila i da se rastaje. Naime, ona je usred emisije nazvala supruga kako bi ga obavijestila da je službeno podnijela zahtjev za razvod.

- U kojem trenutku se isplati proći kroz taj proces u kojem ćemo mi biti razdvojeni, a djeca će morati odlaziti u posjete roditeljima kako bi vidjeli oba? Ne znam. Nisam znala odgovor na to pitanje sve dok mi se to nije dogodilo - podijelila je svoja razmišljanja.

Podsjetimo, Spelling i McDermott vjenčali su se na privatnoj ceremoniji na Fidžiju 7. svibnja 2006. nakon što su se upoznali prethodne godine na snimanju TV filma "Mind Over Murder".

Par je obnovio svoje zavjete 8. svibnja 2010., a četiri godine kasnije njihov brak je bio u velikoj krizi kada je McDermott javno priznao aferu i rekao kako se kaje zbog toga što je povrijedio suprugu i svoju obitelj. Taj skandal je bio i dio njihovog reality showa "True Tori" koji se emitirao iste godine. Dvije godine kasnije glumica je progovorila o njihovoj bračnoj krizi i tvrdila je kako je ta epizoda iza njih.

- Ne samo da smo još uvijek zajedno, nego smo još povezaniji kao par. Morali smo početi ispočetka. - rekla je tada. Nova kriza dala se naslutiti prije tri godine kada je Tori objavljivala fotografije s odmora na kojem je bila samo s djecom, a McDermotta nije bilo na fotografijama. Izvor blizak glumici rekao je tada kako Tori nikada nakon Deanovog preljuba nije mogla vratiti povjerenje u njega, a drugi veliki problem u njihovom braku je bila njegova ovisnost o alkoholu.

