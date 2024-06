Raskol u Dalekoj obali! Grupa nastavlja s Dvornikom na vokalu, Hrepa tvrdi: 'To je moralno upitan čin!'

Krajem prošle godine na stranici grupe Daleka obala na Facebooku objavljeno je kako je bend odlučio prestati s djelovanjem i više neće nastupati zajedno te da su se odlučili posvetiti svojim solo karijerama. Ubrzo je ova objava nestala s Facebooka, a bivši članovi - Boris Hrepić Hrepa i Jakša Jordes kazali su nam kako situacija u bendu nije bila bajna.

- Nekim članovima benda je to smetalo iz samo njima znanih razloga te je na nas stalno vršen pritisak koji je ometao pozitivnu energiju benda i narušavao dobre odnose. Neki u bendu nisu poštivali ni nas, ni organizatore, publiku i agente tako da im se ovim putem javno ispričavamo zbog neugodnosti koje su se znale dogoditi na i oko naših koncerata. Nas dvojica uistinu nismo krivi za takvo ponašanje i raspad benda. Daleka Obala je predivna priča i drago nam je da smo te bezvremenske pjesme bar na kratko ponovo koncertno oživili i usrećili sve fanove pogotovo mlađe generacije. Nas dvojica nastavljamo sa našim solo projektima i uzajamnom suradnjom. - izjavili su Hrepa i Jordes.

No, priča se nastavlja ovih dana. Prvo je na Facebooku nedavno osvanula nova Facebook stranica Daleka obala band, na kojoj je objavljeno kako Daleka obala nastavlja s radom, ali bez Hrepe i Jakše, i s novim pjevačem Deanom Dvornikom, koji je sa Zoranom Ukićem i Jadranom Vuškovićem već surađivao u bendu The Obala. Zajedno su dali izjavu za In Magazin, u kojoj tvrde kako nije bilo zle krvi među bivšiom članovima, te kako su Hrepa i Jakša sami odlučili otići.

- Ja nemam odgovor na to pitanje, to trebaš pitat ljude koji su izašli iz benda. Mene kad vide na ulici ne kažu eno Zoran Ukić, nego Zoki iz Daleke obale. Tako da prestar sam za izmišljat neki novi bend. Kroz vrata možeš ući i izaći, nikad niko nikoga nije tjerao, izjavio je Zoran Ukić.

No, čini se da je itekako bilo zle krvi, jer danas je na Facebooku na taj prilog reagirao Boris Hrepić Hrepa.

1. Prilog je o kao nastavku rada Daleke obale s novim pjevačem, što je bez ijednog izvornog člana, tj. Marijana Bana i mene, i te kako upitan moralan čin i totalno urušavanje jedne institucije. Ova zadnja Daleka obala koja se raspala krajem prošle godine je bio škakljiv potez ali je uspio prvenstveno zbog toga sto smo bili trojica od prije i što je uz blagoslov Bana Jakša s bojom glasa, profesionalizmom i frontmenskom energijom odlično preuzeo pjevačko mjesto u bendu. Upitan je i daljnji prepoznatljivi autorski pečat, prvo bez Bana a i mene kao drugog autora Daleke obale.

2. U prilogu se više puta spominje moje ime, u stilu pozvan sam u bend ali da sam nakon nešto razmišljanja i konzultacije s nekim (?) kasnije to odbio što je čista neistina. Dean me nazvao s upitom da li ću otići na jednu svirku s njim i drugom dvojicom, bez ikakvog spominjanja pod kojim bi se imenom išlo, i ja sam tu ponudu isti tren odbio bez sekunde razmišljanja jel' s određenom osobom u životu ne želim više imati ikakva posla. Razgovor je trajao dvije minute.

3. Na početku spomenutog TV priloga Dean i njih dvojica na čisti playback izvode pjesmu The Obale i u snimci se čuje moja aranžirana i odsvirana gitara. Toliko o njihovom "prašenju" što se spominje na početku priloga.

Ne volim ovakve statuse i puno mi je draže pisati o kreativnim aktivnostima ali šutiti o ovome ne mogu, napisao je Hrepić.

