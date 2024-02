Martin Kosovec predstavio svoju iščekivanu prvu pjesmu: 'Maštarija'

Nakon što se već prvim nastupima u The Voice Hrvatska istaknuo neizmjernom lakoćom izvođenja zahtjevnih dionica, posebnom bojom vokala, svojim šarmom te kombinacijom nostalgije i mladosti, Martin Kosovec zasluženo je odnio titulu pobjednika The Voice Hrvatska. Iako su mnogobrojni slušatelji s nestrpljenjem čekali njegovu prvu pjesmu, nisu to morali dugo. U samostalnu glazbenu karijeru zakoračio je kao Martin i to s pjesmom „Maštarija“, koja spaja upravo ono čim je Martin privukao veliku pažnju: nostalgije za nekim minulim vremenima i modernu produkciju kakvoj mladi glazbenik teži. „Maštariju“ je Martin kao poseban gost premijerno uživo izveo 23. veljače, u zabavnom dijelu druge polufinalne večeri Hrvatskog izbora za pjesmu Eurovizije, a cijelom svijetu sada je dostupna putem svih glazbenih platformi.

„Pjesma je nastala u vrlo kratkom roku. Zaista smo se potrudili da što prije izađe i premijerno ju predstavimo na Dori“, rekao je Martin opisavši svoje viđenje pjesme: „Jako mi je fora; nismo ciljali neku jako ozbiljnu baladu, nego nešto malo vedrije, nešto možda i neočekivano. 'Maštarija' je catchy i radiofonična“.

Martin je premijernom izvedbom iznenadio mnogobrojnu publiku, kako i sam kaže, „nema velikog raskoraka u izričaju – samo je dodan moderni prizvuk i beat.

„Posebno se zahvaljujem Peggyju (Predragu Martinjaku) i Vanni što su napisali ovu pjesmu za mene, mom diskografu Universal Musicu što su tu uz mene i što maštaju zajedno sa mnom, HRT-u što su mi dali priliku da pjesmu predstavim na Dori i svima koji me podržavaju i slušaju“, dodao je.

Do suradnje s Vannom, koja ga je kao mentorica dovela do finala i pobjede u The Voice Hrvatska, došlo je sasvim prirodno, kao i sa svim drugim suradnicima koji su dali svoj obol pjesmi.

„Nekako se intuitivno razvila ta spona između Martina i Peggyja - Predraga Martinjaka koji potpisuje glazbu za pjesmu 'Maštarija', a koji je autor posljednjih Massimovih pjesama. Poveznica je svakako i taj specifičan, široki puni glas, a tu je i pjesma 'Sjaj u tami' koju smo odabrali za finalni nastup u The Voiceu. Sve to me nakon showa inspiriralo da spojim te drage mi ljude“, opisuje Vanna te dodaje kako se Martinu odmah svidjela melodija. Također spontano, nastao je i tekst: „Prvo sam došla samo sa sugestijom, bez cilja da autorski sudjelujem i eto, kroz proces rada, a budući da već dosta dobro poznajem Martina, sve se posložilo prirodno“, nastavlja Vanna. I zaista, Martin voli sjesti u auto i, slušajući radio, odvesti se izvan grada i gužve stoga stihovi „Mogli bi ti i ja, na dan il' dva pobjeć iz Zagreba“ zvuče ne samo kao maštarija nego i stvarna priča. „'Maštarija' je dosta zgodna kombinacija moderne glazbe, Martinovih osobnih preferencija, ali i nekih starih vremena. Smatram da pjesma u tekstu nosi sve elemente s kojima se Martin sjajno može predstaviti publici u svojoj prvoj pjesmi.“

Uz tekst Ivane Vrdoljak Vanne, Predrag Martinjak Peggy, kako je spomenuto, potpisuje glazbu, ali i aranžman te je producent i tonski snimatelj pjesme. Snimljeno je u Studiju Šušnjevec, a iza miksa i mastera snimke stoji Miroslav Lesić Lesique.

Ususret premijernom nastupu na Dori, promotivne fotografije nastale su tijekom druženja uz šetnju centrom Zagreba. Fotograf Luka Brajković oduševljen je Martinovom profesionalnim, a istovremeno opuštenim pristupom. „Autentičan je, tako kako pjeva i ponaša se na TV-u, takav je i uživo. Kada govorimo o ljudima koji imaju nešto posebno - Martin toga ima na pretek“, kaže. „Gledatelji su ga doživjeli kao 'coolera', što svakako i jest, a ja sam ga htio uhvatiti u opuštenijem i spontanijem izdanju, kakav je izvan svjetala pozornice. U trenucima kada se prepusti da bude potpuno svoj; samo čovjek. Naravno, čovjek s vanzemaljskim glasom.“



„Vjeruj mi nisam kao drugi koje znaš

Možda ni blizu taj o kome sanjaš

Sve što ti nudim tek je maštarija“



Odjeću za fotografiranje odabrao je stilist Ivan Friščić, frizura je djelo ruku Marka Listeša, a budući da se ovih dana Martinu nastavlja intenzivan tempo, eventualne znake umora s lica prikrila je Ivana Špirk. Iza dizajna naslovnice stoji Zo dizajn, dok se među svim zahvalama ovim putem na gostoprimstvu posebno želimo zahvaliti gospođi Miroslavi Margetić koja je, prepoznavši Martina, za fotografiranje ponudila svoju terasu s koje se pruža jedinstven pogled na grad Zagreb.

Podsjetimo, publika je odabrala najljepši glas: Martin je pobjednik četvrte sezone The Voice Hrvatska! U završnoj, 12. emisiji ovogodišnje sezone popularnog glazbenog showa The Voice Hrvatska, titulu najljepšeg glasa osvojio je s ukupno 88 504 glasova publike! Talentirani 18-godišnjak, imao je priliku surađivati s čak dva mentorska tima.

Prvi korak na putu do vrha nove sezone The Voicea ostvario je izvedbom pjesme „My Way“ Franka Sinatre popraćenom napetim iščekivanjem posljednjih sekundi u kojima mu se, uz ovacije publike, okreću tri mentora te ga u nastavak natjecanja vodi Dino. Izvedba „I'll Never Fall In Love Again“ Toma Jonesa osigurava mu izravan prolaz u dvoboj s Markom Vukićem. Dvoboj, paralelno izvrstan duet, u „Let The Sunshine In“ iz mjuzikla „Kosa“ rezultira Martinovim prelaskom u tim Vanna. Uz Vannino mentorstvo u prvoj emisiji uživo Martin Kosovec je senzacionalnom izvedbom pjesme „Tvoja zemlja“ Vice Vukova postao jedan od miljenika publike što se odrazilo i na internetske preglede i ulaskom u YouTube trending. „Unchained Melody“ Righteous Brothersa ga odabirom publike vodi u finale što se također odražava i na snimke njegovih nastupa koje su promptno skočile na prvo i drugo mjesto YouTube trendinga. Pobjedu u završnoj emisiji, 27. siječnja 2024. godine, osigurao je i proslavio uz klasik „Sjaj u tami“ Massimove grupe Dorian Gray uz što je ponovo izvevši „My Way“ gledatelje podsjetio i na početak svog impresivnog puta ka vrhu ovog natjecanja.

Iako je bio jedan od najmlađih kandidata ove sezone The Voice Hrvatska, Martin se već može pohvaliti iskustvom raznih nastupa među kojima se posebno ističe međunarodni Blues festival u Memphisu gdje je sudjelovao sa samo 13 godina. Ljubav prema glazbi naslijedio je od oca instrumentalista, a ujak ga je nagovorio da se prijavi na natjecanje. Veliki je obožavatelj glazbe Franka Sinatre, Toma Jonesa i Engelberta Humperdincka – čime se i istaknuo u nastupima – no navodi kako može pjevati gotovo sve žanrove. Učenik je četvrtog razreda Zrakoplovne tehničke škole u Velikoj Gorici i odlučan je u namjeri pilotiranja svojim glazbenim avionom sve do vrha glazbenih top ljestvica. Polijećemo!