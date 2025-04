Preokret u odnosu Kristine i Stjepana: Ovako mu je odlučila iskazati poštovanje

Nova sezona socijalnog eksperimenta "Brak na prvu" već se dobro zahuktala, a iza kandidata osim vjenčanja, medenog mjeseca i zajedničkog useljenja, sada je i prva ceremonija odluka. Svi parovi su odlučili ostati, a tijekom razgovora s ekperimentima mnogi su došli do novih zaključaka i odlučili si dati šansu. Najmlađi par u eksperimentu su Stjepan i Kristina, a tijekom ceremonije su odlučili riješiti svoje nesuglasice i ponovno živjeti zajedno. Nakon toga Kristina je razgovarala i sa svojom majkom Larom te podijelila razmišljavanja što će ona i Stjepan, da li je spremna sad se useliti k njemu ili nije i što joj on to još treba dokazati da ponovno žive zajedno.

"Čak mislim da ću vratiti prsten, čisto iz nekog znaka poštovanja prema njemu, ali mislim da ga još neću staviti na ovaj prst nego ću staviti na palac ili nešto. Čisto da vidi da se i ja trudim", ispričala je Kristina.

Inače, Kristinin odnos sa Stjepanom se poboljšao i ona mu se ispričala za sve što mu je ranije rekla u svađama. Istaknula je da mogu biti dobri prijatelji. Također je na ceremoniji komentirala da joj se njihov odnos čini dobar naspram Višnjinog i Darkovog.

U showu je trenutačno šest parova, a Stjepan i Kristina od početka su pokazali da se ne slažu. Kako bi razmirice bile manje kontaktirali su i svoje bližnje. Stjepanu je sada u posjet došao prijatelj koji ga je zafrkavao da vidi kako se puno troši i mentalno i fizički te da mora povećati kalorijski unos. Kristinu G. je posjetila mama, kojoj je priznala da se sad osjeća bolje i da je mirnija, a njezina je mama objasnila da je razlog ponašanja njezine kćeri prošla veza koja ju je jako traumatizirala. „Stjepan je jako podsjeća na tog dečka“, otkrila je.

Kristina je pričala da joj se kod Stjepana najviše ne sviđa to što je neprestano kritizira dok ju je mama savjetovala da to sve shvati kao životnu školu jer će se naučiti kontrolirati emocije i nositi se s takvim osobama, a isto misli i za Stjepana. Njegov prijatelj mu je savjetovao da da malo vremena i Kristini i sebi, a Stjepan mu je rekao da to i želi. Došla ga je posjetiti i Kristinina mama koja mu je ispričala negativna iskustva njezine kćeri u bivšim vezama te nekakve detalje koje Stjepan nije znao o njoj.