Prvi suprug Jennifer Lopez otkrio pikanterije iz njihovog braka: 'Kada smo legli u postelju...'

Povremeni glumac i osobni trener Ojani Noa (49) najpoznatiji je po svom kratkom braku s latino divom Jennifer Lopez (55). Iako je od njihovog odnosa prošlo 26 godina, Kubanac i dandanas ima običaj govoriti o svojim iskustvima iz jednogodišnjeg perioda kojeg je proveo s Lopez. Tako je bilo i u najnovijem intervjuu za Daily Mail, održanom u jeku razvoda Jennifer i glumca Bena Afflecka, a u kojem je progovorio kako je to zaista biti oženjen za temperamentnu glumicu i pjevačicu.

Bivši suprugu Noa je upoznao 1996. godine dok je radio kao konobar u restoranu Glorije Estefan. Stasiti Kubanac odmah je šarmirao J.Lo s kojom ubrzo započinje vezu te su nakon nekoliko mjeseci stali pred oltar 22. veljače 1997. godine. Kako piše britanski medij, on je bio jedini u moru njenih bračnih partnera koji ju je poznavao prije globalne slave. Međutim, nije dugo trebalo da se između njih pojave trzavice, a Ojani se prisjetio jedne žestoke svađe neposredno pred raspad braka. Nalazili su se na suprotnim stranama svoje velike vile, da bi ga ona ubrzo nazvala i rekla mu da dođe u spavaću sobu gdje će se zatim barem privremeno pomiriti. - Bilo je prekrasno, ali u isto vrijeme jako tužno jer smo duboko u sebi bili svjesni da smo stigli na kraj našeg puta", rekao je producent.

Zanimljivo da je Lopez za njega i Afflecka koristila isti nadimak 'Papi', što u prijevodu na španjolski znači tatica. - Bio sam prvi, pionir. Stajao sam uz nju kao podrška na početku karijere kada se borila s tjeskobom i nesigurnošću. Bio sam stvarno dobar suprug jer vjerujem u brak. Kada smo se razveli, srce mi je bilo slomljeno. Imao osjećaj da me više nije trebala kada je dobila sve što je željela od mene - kaže Noa koji tvrdi da nije imao pojma tko je Jennifer kad ju je upoznao te da mu je prva pomisao bila kako je riječ o "najljepšoj ženi koju je ikad vidio". - Imala je i nevjerojatno tijelo - prisjetio se Kubanac i dodao kako je još uvijek tako.

Prilikom upoznavanja u restoranu društvo im je pravio glumičin asistent koji je na njezin zahtjev izričito tražio da ih poslužuje Noa, nakon čega su konobara pozvali da im se pridruži u nastavku provoda u jednom klubu. Ondje su plesali i prvi put se poljubili. Dvojac je ostao u kontaktu, a Lopez je tijekom jednog telefonskog razgovora Ojanija zamolila da joj bude pratnja na premijeri filma 'Krv i vino' kojeg je snimala s Jackom Nicholsonom i Michelom Caineom. Na događaju ga je uhvatila panika zbog vike mnogobrojnih obožavatelja i bljeskova kamera, na što mu je glumački veteran Caine uputio riječi smirenja i rekao da će se naviknuti na slavu.

- O braku smo počeli pričati vrlo brzo nakon početka veze. Otprilike godinu i pol nakon našeg susreta zaprosio sam je - nastavlja priču bivši suprug pjevačice rođene u Bronxu. U početku se sve činilo idiličnim, zajedno su kuhali jela iz latinoameričke kuhinje i radili, no to nije potrajalo. Kako kaže, njihovom braku presudila je njezina želja za javnom pozornošću nakon uspjeha filma 'Selena'.

- Kada smo prolazili kroz pakao, a morali ići nekuda kao par, i ja sam bio loše volje. Znao sam da nismo dobro. Mrzio sam crvene tepihe. Pokušavala me nagovoriti da idem s njom, ali odbijao sam, nisam se želio pretvarati - izjavio je Kubanac i potvrdio kako je opsjednutost medijskom pažnjom Lopez bila česti povod njihovih svađa. Tvrdi kako je konačnu točku na odnos stavio upravo on, a razvod je bio poprilično buran: - Nikad nisam pogledao drugu ženu dok sam bio s njom, a činilo se kao da sam ja loš dečko u toj priči. Njezini ljudi željeli su da ona bude dobrica jer je stizao film, pa album. Nisu željeli negativan publicitet. Zvučalo je kao da ja ne želim biti s njom, a ustvari je bilo obrnuto - ispričao je 49-godišnjak.

Prepoznaje brojne poveznice između njegovog braka s Jennifer i njezine današnje situacije s Affleckom. Naime, Ojani je prije dvije godine izrazio sumnju u opstanak njihovog braka: - Jen voli biti zaljubljena, no zaručila se šest puta. Ben je njezin četvrti suprug. Ja sam bio suprug broj jedan i rekla mi je da sam ljubav njezina života. Kada smo legli u postelju u noći našeg vjenčanja, rekla je da ćemo biti zauvijek zajedno - rekao je Noa koji je upoznao Bena i smatra da je sjajan ti koji, kao i on svojevremeno, drži do privatnosti, dok je Lopez potpuna suprotnost.

Za kraj je svojoj bivoj supruzi poručio: - Neka ostane sama, neka uzme godinu dana pauze. Ako susretne nekog novog, neka to drži za sebe i neka se ne udaje ponovno. Kada ste s nekim, morate provoditi zajedno kvalitetno vrijeme, a ne razmišljati o kamerama. Rekao bih joj samo: 'Ti moraš biti ti da bi pronašla sebe' - zaključio je.

Podsjetimo, Kubanac Noa na društvenim mrežama često se hvali isklesanim tijelom te posljednje vrijeme više radi kao model nego kao glumac. Nakon rastave Noa se pojavio u nekoliko filmova, a radio je i kao producent. Namjeravao je objaviti i knjigu o svom braku s Lopez, no pjevačica ga je 2006. godine tužila i spriječila ga da otkrije detalje njihove veze.

Nakon Noe Lopez se udala za plesača Chrisa Judda u rujnu 2001. godine, no i njihov brak je propao samo godinu kasnije. Za sljedećeg dečka, glumca Bena Afflecka, zaručila se u studenom 2002. godine, ali se oni tada nisu vjenčali. Godine 2004. udala se za pjevača Marca Anthonyja, s kojim je dobila blizance, a njihov brak potrajao je čak do 2012. godine. U međuvremenu je hodala s bivšim igračem bejzbola Alexom Rodriguezom, da bi se naposljetku u kolovozu 2022. godine udala za Afflecka s kojim trenutno prolazi kroz bračnu krizu.

