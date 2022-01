Prvi put nakon 24 godine! Domaća glazbena senzacija 90-ih, bend ET, ponovno nastupaju zajedno

Kreće euforija među brojnim obožavateljima ET-ja. Prvi put nakon 24 godine, u posebnom showu, na veliku pozornicu zajedno će izaći Vanna i Boytronic. Jedinstvenu priliku da uživo prate ET special show imat će samo posjetitelji Vanninog koncerta života u Areni Zagreb, u organizaciji narodnog.



'Te su pjesme dio repertoara, ali se u ovakvom društvu ne viđaju i ne čuju nikada. To je samo za Arenu, to je taj trenutak', otkrila je Vanna koja će 5. veljače održati koncert karijere pod nazivom 'Vanna, 30 godina-Puna memorija'.



Bit će to ekskluzivno glazbeno putovanje na kojem će odvesti publiku sve do početaka njezine velike karijere, a početak je uistinu bio eksplozivan. ET je 90-ih bio prava glazbena senzacija, a sjećanje na ta vremena, samo na jednu večer, zajedničkim nastupom oživjet će Vanna i Boytronic.



'Nema nervoze uoči koncerta. Mi smo previše toga 90-ih prošli zajedno, ali Arena je ipak posebna stvar. Za 30 godina Vannine karijere napravit ćemo sve najbolje što možemo', poručio je na narodnom Adonis Ćulibrk Boytronic.



24 godine su prošle od Vanninog izlaska iz ET-ja, najpopularnijeg benda 90-ih. Njihovi hitovi poput 'Tek je 12 sati', 'Da ti nisam bila dovoljna' i 'Ne traži ljubav' do danas nisu pali u zaborav. Naprotiv, vrte se na radijima, slušaju ih i neki novi klinci.



Vanna je otkrila i da im se brojni mladi plesači žele pridružiti u Areni Zagreb.



'Prijavilo se oko 100 plesača, što je puno previše. Došlo mi je plakati kad sam vidjela toliko ljudi koji žele biti na pozornici tog 5. veljače, kad netko tako energično pleše na tvoju pjesmu, na stare pjesme ET-ja…', rekla je glazbena diva i najavila spektakl na pozornici.



'Dugo se spremamo za ovo, znamo što ljude veseli. Mi se tome jako veselimo, pomalo je sve već spremno, jedva čekam taj trenutak da krene', zaključila je pjevačica.



Koncert će biti održan u skladu sa svim epidemiološkim mjerama i preporukama Stožera civilne zaštite koje budu na snazi u tom trenutku. Na ulazu u dvoranu, uz ulaznicu, svi će trebati pokazati identifikacijski dokument, važeću digitalnu COVID potvrdu ili negativni test. Posjetiteljima će po simboličnoj cijeni biti omogućeno brzo antigensko testiranje, koje će biti organizirano u Areni dan uoči koncerta, 4. veljače.



U slučaju odgode koncerta zbog epidemiološke situacije, u najkraćem mogućem roku bit će objavljen novi datum. Svima kojima promjena ne bude odgovarala novac za ulaznice bit će vraćen.

