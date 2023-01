Oprah Winfrey danas slavi 69. rođendan, a njezin put do slave i bogatstva bio je mučan i trnovit

Na današnji dan 29. siječnja 1954. godine na svijet je stigla planetarno popularna voditeljica Oprah Winfrey (69). Danas je nazivaju kraljicom talk showa i medijskom mogulicom, no put do njezina uspjeha bio je sve, samo ne lagan. Iako danas ova medijska mogulica sjedi na milijardama te je proglašena jednom od najutjecajnijih žena u svijetu, a tome u prilog ide i činjenica da je intervjuom s Meghan i Harryjem iz 2021. godine zaradila minimalno sedam milijuna dolara od prodaje prava, Oprah je put do slave i bogatstva započela trnovito. Moglo bi se reći da je preko trnja zaista došla do zvijezda.

Rođena je u siromaštvu ruralnog područja američke države Mississippi 1954., točnije u selu Kosciusko. Njezina majka Vernita Lee rodila ju je kao 18-godišnjakinja nakon čega ju je zbog posla u Milwaukeeju ostavila na čuvanje baki Hattie Mae Lee, koja ju je zlostavljala, a o tome je govorila na predavanju koje je kao gošća održala na sveučilištu Ball State 2012. "Išla sam do bunara po vodu i nosila je u kanti. Baka je kroz prozor vidjela da se igram s prstima u vodi i to joj se nije svidjelo. Izbičevala me toliko jako po leđima da sam imala krvave modrice", ispričala je Oprah te dodala da ju je ponovno istukla kad je primijetila da je krvlju uprljala nedjeljnu haljinu. Bile su toliko siromašne da je Oprah nosila odjeću sašivenu od vreća za krumpire pa su je vršnjaci ismijavali. Sa šest godina preselila se s majkom u Milwaukee, ali ni ona, kao ni baka, nije na nju previše pazila, a upravo u to vrijeme dobila je polusestru Patriciju, koja je 2003. preminula od predoziranja kokainom. Njezinoj majci bilo je teško odgajati ih samoj pa je odlučila Opru poslati k ocu Vernonu u Nashville, a uskoro je dobila i drugu polusestru, također nazvanu Patricia, koju je njezina majka dala na posvajanje znajući da se ne može o njoj brinuti.

Foto: Reuters/PIXSELL/Ilustracija

Za nju je Oprah doznala tek 2010., a nakon dvije polusestre, majka je rodila i polubrata Jeffreya koji je preminuo od komplikacija zbog AIDS-a 1989. Kad je imala samo devet godina, silovao ju je 19-godišnji bratić dok je čuvala Jeffreya i Patriciju. Kako bi sve zataškao, odveo ju je na sladoled i natjerao da čuva njihovu tajnu. Njezinim traumama tu je tek bio početak. Kasnije su je seksualno zlostavljali obiteljski prijatelji i ujak, a s 13 godina odlučila je pobjeći od kuće. Kada joj je bilo 14 godina, doznala je da je trudna, a to je uspjela sakriti sve do sedmog mjeseca trudnoće kada je odlučila ocu Vernonu obznaniti da će postati majka. Isti dan dobila je prerane trudove i rodila je dječaka Canaana, koji je, nažalost, preminuo samo nekoliko tjedana kasnije. Svoje traumatično iskustvo zlostavljanja podijelila je u jednoj emisiji 1986. godine, a kada je s 24 godine bila spremna to raspraviti s obitelji, ona za to nije marila. Jednom je prilikom izjavila kako se odlučila za to da neće imati djece jer nije imala dobar uzor i zaista je tako i ostalo. Dok je pohađala srednju školu, radila je na radiju, a s 19 godina uređivala je lokalne večernje vijesti. Na lokalnoj televiziji u Chicagu 1984. počela je voditi talk show čija je popularnost neviđeno rasla. Samo dvije godine poslije, dobila je priliku za novu emisiju, po kojoj je danas svi znaju i u sklopu koje je u 25 sezona emitirano više od pet tisuća epizoda. Naravno, riječ je o "Oprah Showu", emisiji koju od 2011. godine radi njezina tvrtka Harpo iz Chicaga.

Slavna voditeljica zaslužna je za mnoge šokantne ispovijesti iz osobnog života poznatih celebrityja. U njezinoj popularnoj emisiji javnost je doznala za vezu glumca Toma Cruisea i njegove bivše supruge Katie Holmes. Bilo je to 2005., a svima se urezao u sjećanje trenutak kada je Tom počeo skakati po dvosjedu i urlati koliko je voli. Zbog nedostatka susprezanja pri postavljanju pitanja, gledatelji će zauvijek zapamtiti i njezin intervju s pokojnim kraljem popa Michaelom Jacksonom iz 1993. kada ga je posjetila na imanju Neverland. To je bio njegov prvi intervju nakon 14 godina šutnje, a emisiju je gledalo više od 90 milijuna gledatelja. Istaknula je tada da joj je to bio najuzbudljiviji intervju koji je napravila, a pitala ga je sve – o mijenjanju izgleda i posvjetljivanju lica do toga je li djevac. Tada se, neočekivano, pojavila njegova prijateljica, glumica Elizabeth Taylor i počela odgovarati umjesto njega. Ona je kod Opre gostovala pet godina kasnije, a intervju s legendarnom glumicom Oprah je opisala kao jedan od najtežih u karijeri jer je Taylor bila vrlo ukočena te je davala kratke odgovore. Izbjegavala je sva pitanja o ljubavnom životu, a fanove je pretežno zanimalo upravo to jer se diva udavala sedam puta. Kasnije je otkrila da je razlog njezine samozatajnosti i ukočenosti to što je imala velike bolove u kukovima i leđima.

Svatko tko je bio netko dobio je priliku razgovarati s Oprom, ali i obratno. Nije se bojala teških tema pa je tako 1995. uoči "suđenja stoljeća" slavnom O. J. Simpsonu voditeljica odlučila snimati emisiju na dan presude te je svojim kamerama zabilježila različite reakcije publike u studiju. Intervju koji je sigurno obilježio njezin show bio je i onaj 2009. s posrnulom pjevačicom Whitney Houston koja je tada otkrila detalje o borbi s ovisnošću i za sve optužila supruga Bobbyja Browna s kojim je bila 14 godina u braku. Njoj je to ujedno bio i posljednji veliki intervju prije smrti, a u njemu je otkrila da joj je Brown jednom prilikom opalio šamar dok je bio pijan, a ona mu je uzvratila s tri udarca po glavi. Nimalo manje nije šokirao 2013. godine slavni američki biciklist Lance Armstrong koji je nakon deset godina poricanja Opri priznao da je uzimao nedopuštene stimulanse kako bi došao do pobjede. Zbog toga mu je bilo oduzeto svih sedam naslova pobjednika Tour de Francea te olimpijska medalja iz Sydneya.

Publika je neće pamtiti samo po upečatljivim intervjuima, već i po navici da prisutne u studiju često časti vrijednim darovima. U jednoj epizodi podijelila je čak 276 novih automobila. Kada je riječ o ljubavi, od 1986. godine odana je partneru Stedmanu Grahamu za kojeg se zaručila 1992. godine. Međutim, par nikada nije stao pred oltar niti je dobio djecu. Prije njega bila je u vezi s haićanskim filmašem Reginaldom Chevalierom koji se 1985. pojavio u njezinu talk-showu prije nego što je postao svjetski poznat. Prema njegovim tvrdnjama, započeli su romantičnu vezu te su se često družili s poznatima kao što su Michael Jordan i Danny Glover, ali kada je upoznala Stedmana, odlučila ga je ostaviti.

