Večernjakova domovnica 2023.: Kandidati u kategoriji 'Spektakl/Showbizz'

S kategorijom "Spektakli/showbizz" Večernji list i Fenix-magazin.de nastavljaju predstavljati nominirane kandidate u 17. po redu Večernjakovom izboru najpopularnijih Hrvata u iseljeništvu u kategorijama sporta, glazbe, glume i spektakla za nagradu Večernjakova domovnica 2023. godine.

Ova je kategorija posebno zanimljiva jer pruža uvid u raznolikost kojom se Hrvati u iseljeništvu bave kad je riječ o svijetu zabave. Tu su uspješni voditelji, modeli, manekenke, dizajneri, komičari... i svima je cilj donijeti radost svojim gledateljima, slušateljima i zaokupiti njihovu pozornost. Mnogima to i uspijeva, a pokazatelj su i nominacije u ovom izboru jer su ih čitatelji zapazili i odlučili kako zaslužuju Večernjakovu domovnicu.

Kako smo već ranije pisali, ovogodišnji 17. po redu Večernjakov iseljenički izbor održat će se u subotu, 04. ožujka 2022. godine u njemačkom Bad Homburgu, gradu prijatelju Dubrovnika. Kao i prethodnih godina, izbor se održava pod visokim pokroviteljstvom Ministarstva vanjskih i europskih poslova RH.

Paralelno glasovanje za sve nominirane kandidate je moguće na portalu Večernjeg lista i Fenix-magazina. Čitatelji glasuju u tri kruga, a nakon svakog kruga otpadaju oni s najmanje glasova u sveukupnom zbroju glasova oba portala. Uz glasove čitatelja, žiri novinara i stručnjaka iz svake kategorije izbora bira po jednog kandidata za svoju nagradu žirija, koja u slučaju preklapanja može biti jedinstvena nagrada. Svi nominirani kandidati po kategorijama, kao i nominirani izvan kategorije za koje se ne glasa, a čija imena su navedena u popisu svih nominiranih, ostaju u izboru za osobu godine koju dodjeljuje žiri iz svih kategorija izbora.

Helena Ivančić, model, Köln, Njemačka

Helena Ivančić poznata je manekenka iz Kölna koju angažiraju modni brendovi iz cijelog svijeta. Svoje prvo iskustvo u modelingu je stekla u tvrtki L’Orèal. Zaposlenici tvrtke vidjeli su njezine fotografije i pozvali je na casting. Ubrzo je pobijedila i na L´Oréal-Model natjecanju. Uslijedila su brojna snimanja, reklame, nosila je gotovo sve značajne modne revije. Pritom nije zapostavila obrazovanje pa je paralelno s modelingom studirala i u Kölnu diplomirala sportske znanosti. Revije je nosila za Ralph Lauren, Escadu, Laurèl, Kookai, BMW, Aigner, Betty Barclay, Fraunschuh i mnogi druge. Redovito je angažira i

tvrtka Diesel. Okušala se i u glumi pa je surađivala s poznatim redateljima Sönke Wortmann, Ralfom Bauerom i Mariellom Ahrens, kao i u američkoj produkciji s Rachel Leigh Cook.

Sabina Scelza, modna dizajnerica, Frankfurt, Njemačka

Umjetnica i modna dizajnerica već je 20 godina pristuna na sceni. Osnivačica je brenda Djodivin te surađuje s brojnim modelima i ljudima u svijetu mode u Frankfurtu, Parizu, Milanu i Dubaiju. Kroz svoj dizajn njeguje suvremeni couture lifestyleu. Sabinina ručno oslikava svoje modne kreacije, proizvodi ih u ekskluzivnim količinam, te ih distribuira u Dubaiju i Parizu. Sabina je rođena u Frankfurtu na Majni, otac joj je Talijan iz Salerna, blizu poznate Amalfijske obale, a majka je Hrvatica iz Zadra. Kroz svoje kolekcije, od odjeće do muških i ženskih parfema, omogućuje ljudima da uživaju u Mediteranu, a jedan od parfema „Sea Organ of Zadar, nazvala je po poznatim zadarskim Morskim orguljama.

Lana Poljak, modna dizajnerica, München, Njemačka

Mlada poduzetnica iz Münchena ima samo 26. godin, a već uspješno vodi dvije tvrtke od kojih je modna tvrtka "Debalk" koja predstavlja brend odjeće za iseljeništvo. Uz to je trenerica je i osnivačica kluba Croatia München Majoretten te uspješna studentica. Svojim dosadašnjim radom je pokazala kako je itekako moguće okupiti značajan broj Hrvata u Münchenu. Sada s novim brendom odjeće želi povezati sve Hrvate u iseljeništvu. Uz to sve, nesebično pomaže ljudima koji i sami žele postati poduzetnici u Njemačkoj dajući im savjete i uvodeći ih u posao kako bi se što brže i lakše snašli.

Bianca Schwarzjirg, voditeljica, Beč, Austrija

Austrijska je televizijska voditeljica i spikerica hrvatskog podrijetla. Starija je sestra poznate austrijske voditeljice Saše Schwarzjirg. Otac joj je austrijski poduzetnik a majka psihoterapeutkinja hrvatskog podrijetla. Bianca je u mladosti bila atletičarka SV Schwechata. Voditeljsku karijeru je započela u tjednoj dječjoj emisiji jollyboxx.tv na Super RTL-u, moderirala je na radijskoj postaji Kronehit 10 godina, a kasnije je radila i za bečku gradsku televiziju W24 prije nego što je počela kao voditeljica na Sat.1 Austria s emisijama Connect To i Consol TV . Danas je dio tima voditelja emisije "Café-Puls-Frühstücksfernsehens" koju prikazuju ProSieben Austria, Sat.1 Austria i Puls 4. Bianca je bila i članica žirija za Austria's Next Topmodel. Uz to je vodila dodjelu nagrade Amadeus 2012., te live program u finalu Austria's Next Topmodel.

Ivana Bukvić, dizajnerica interijera, Berlin, Njemačka

Ivana Bukvić poznata je berlinska dizajnerica interijera i vlasnica studija Ivy’s Design. Stekla je popularnost preobrazbom povijesne zgrade u berlinskoj otmjenoj četvrti Mitte u svojevrsno urbano igralište za poslovanje. Svrstavaju je među zvijezde berlinskog dizajna interijera. Rođena je u Derventi, a u Zagreb je s roditeljima došla kao izbjeglica 1992. godine. U Berlin se zbog ljubavi doselila prije 12 godina. Ured je otvorila u veljači 2017. godine, ali se dizajnom interijera počela baviti nekoliko godina prije. Ivana je uređivala urede, restorane, kafiće, stanove, kuće… Kaže da su joj najteži projekti oni u kojima klijent nema potpuno povjerenje u nju i njezin rad.

Meri Gulin, model, Los Angeles, Amerika

Meri Gulin je uspješna manekenka koja je nosila brojne revije, među kojima je i modna revija za Victoria’s Secret. Rođena je 1992. godine, a odrasla je u Švedskoj. Otac joj je iz Šibenika, majka iz Zenice. Meri je u modni svijet ušla s 19 godina. Nosila je modne revije u Parizu, Londonu, Milanu, Berlinu, Meksiku, Kaliforniji, Kini, New Yorku i drugim gradovima svijeta. Pojavljivala se u brojnim svjetski poznatim časopisima kao što su Maxim, L’Officiel Switzerland, Grazia, Cosmopolitan Italia, radila kampanje za Swarovskii Tarte Cosmetics.

Sven Ivanić, komičar, Zürich, Švicarska

Sven je diplomirani pravnik i komičar iz Züricha. Kao komičar se prvi put na sceni pojavio 2016. godine i od tada do danas je imao na stotine nastupa i nasmijao stotine ljudi. Odmalena je bio fasciniran Schmirinskijevima i Stefanom Raabom. Kasnije su na njega utjecali Dave Chappelle, Kaya Yanar i Sasha Baron Cohen, a sada je u procesu stvaranja vlastitog osebujnog stila.Danas radi kao odvjetnik i komičar u isto vrijeme. Kao komičar kroz svoje nastupe upotrebljava i šaljive teme vezane uz Hrvatsku. Vodi emisiju «STILBRUCH» kroz koju pokazuje kako različitosti itekako mogu biti smiješne.

Hana Gadže, radio voditeljica, St.Gallen, Švicarska

Hana Gadze je švicarska radio voditeljica hrvatskog podrijetla. Njezini roditelji su došli iz Hrvatske, a Hana je rođena u St.Gallenu. Godinama je radila na radiju FM1 gdje je postala prepoznatljiv glas istočne Švicarske. Danas radi u Zürichu kao glazbena urednica na Radiju SRF 3. Kaže kako je to njezin posao iz snova, a za njega se prijavilo više od 100 zainteresiranih. No, ona ga je dobila. Vodi i brojna glazbena događanja a u svojim emisijama ugošćuje poznate glumce, glazbenike...

Donatella Meden, manekenka, Lille, Francuska

Donatella ima 22 godine i prošle je godine bila Miss francuske regije Nord-Pas-de-Calais. Prethodno se natjecala za Miss Francuske i ušla u uži izbor od 15 najljepših djevojaka. Donatella je kćer bivšeg hrvatskog vaterpolista Hrvoja Medena iz Rijeke zbog čije su karijere i došli u Lille na sjever Francuske. Uz Donatellu, Hrvoje i njegova supruga Sanja imaju još troje djece: Luanu (26), Fioriana (17) i Chiaru (11), Donatella je studentica četvrte godine na fakultetu Bachelor Luxury and Fashion na ISEFAC-u u Lilleu. Uz hrvatski govori ruski, španjolski, engleski i francuski jezik. Bavi se modelingom te je aktivna u organizacijama koje se bore za obrazovanje mladih, ali i bore protiv diskriminacije i nasilja nad ženama.

Valéria Pavelin, manekenka, Nica, Francuska

Valéria Pavelin je 24-godišnja Hrvatica koja živi i radi u Francuskoj. Rođena je u Zagrebu ali se u Nicu s roditeljima doselila kad je bila još beba. Studentica je 3. godine stomatologije u Nici. Prošle je godine sudjelovala u izboru za Miss Francuske. Prethodno je osvojila titulu Miss Côte d’Azur 2021, a njezina sestra Marija istu je titulu osvojila 2016. godine. Kroz intervje u francuskim medijma često ističe kako joj je želja osvijestiti ljude o svijetu zdravlja i pomoći im da se bolje informiraju. Posebno misli na darivanje krvi gdje svaka osoba ima priliku spasiti nečiji život. Valéria kaže kako se ponosi što je Hrvatica te će Hrvatska uvijek ostati njezina druga domovina.