Proslavio se golim fotografijama koje je slao Slađinim prijateljicama, a onda je nanizao TV gafove

Da će nas pogoditi velika nevolja, neka prirodna nepogoda, moglo se naslutiti već početkom godine kada se isto to dogodilo na glavi jednoga HRT-ova voditelja. Jednoga ni po čemu posebnoga dana početkom veljače, netko je, naime, valjda slučajno, prebacio na 4. program Hrvatske televizije i u emisiji Studio 4 ugledao nešto što je nalikovalo na irokez frizuru na nečemu što je nalikovalo na TV voditelja. Nakon detaljne analize, ustanovljeno je da je to zbilja jedna od inačica frizure nekoć poznate kao "mavrovićka" ili, ako baš želite, "beckhamica", a glava iz koje je to izraslo bila je ona Petra Vlahova - rođenog Šibenčanina koji se prečesto i, uvijek iz slično pogrešnih razloga, ali vjerojatno i osobnih pobuda, nalazio u fokusu javnosti.

Daleke 2007., da podsjetim, jedan je magazin objavio njegove gole fotografije koje je slao nekim prijateljicama starlete Slađe iz Malnarove "Noćne more", nakon čega se on počinje sve više pojavljivati u takvim magazinima, a sve manje na malim ekranima. Osim kratke epizode u "Plesu sa zvijezdama", a u kojoj je on, nota bene, bio ta zvijezda, nije ga se dalo gotovo nigdje vidjeti. A, i tom prilikom, nije se, nažalost, previše proslavio. Bio je jedan od prvih koji je ispao, a njegove izvedbe plesa cha-cha-cha i jivea ostale su zabilježene kao najlošije ocijenjene tijekom cijele sezone. Tamo negdje 2015. uspio je, međutim, napraviti come back te, osim angažmana u Dnevniku, dobio i emisiju "Hrvatska uživo" u kojoj osim voditeljske sasvim korektno obnaša i uredničku funkciju, ali već iduće godine i to mu se izjalovilo. Pobrkao je zabavni i informativni format pa je u Dnevniku, naime, ugostio astrologinju da, usred kaosa s Vladom Tihomira Oreškovića, odgovara na ozbiljno postavljena pitanje o tome hoće li, i kada, ta Vlada pasti, a nakon ozbiljnih kritika upućenih HRT-ovim glavešinama zbog takvog načina izvještavanja, odgovorni su ga sklonili s očiju gledateljima i po kazni premjestili na 4. program za koji mnogi donedavno nisu ni znali da postoji. Nemam ništa protiv toga ako netko voli astrologiju, ali mislim da dalje ne treba obrazlagati taj njegov potez.

"Ovdje ga nitko neće vidjeti...", rekao je valjda netko od šefova tom prilikom, a onda je došlo do dva zbilja neočekivana događaja. Prvi, na početku spomenuta irokez frizura na Petrovoj glavi, o kojoj se vijest proširila po internetskim portalima i društvenim mrežama više i brže nego ijedna o kojoj je taj novinar do tada izvještavao, a po kojoj smo već mogli naslutiti da nas u ovoj godini ne očekuje ništa lijepo, te drugi - globalna pandemija uslijed koje je HRT4 preko noći postao najvažniji televizijski program u državi i svojevrsna domaća inačica CNN-a na kojemu iz sata u sat pratimo nove informacije o korona virusu, broju oboljelih, umrlih i izlječenih. Uslijed ta dva događaja, Petar Vlahov je, evo, mimo svih želja nadređenih, ali i velikog broja gledatelja, ponovno dospio u fokus javnosti i postao centralna osoba najgledanijeg TV programa. Hoće li ovaj put, međutim, iskoristiti priliku i na tom valu uspjeha hrvatskog CNN-a postati, što ja znam, hrvatski Anderson Cooper, zbilja ne znam. Moram ipak na temelju do sada viđenih pitanja koja je postavljao svojim gostima u emisiji, inzistiranju na nekim nebitnim sitnicama te velikog broja neuspjelih pokušaja da ispadne duhovit, izraziti svoje iskrene sumnje u takav ishod. Bit ću zadovoljan ako u emisiju ponovno ne pozove neku vidovnjakinju kako bi nam otkrila koliko dugo će sve ovo potrajati.

Foto: Robert Anic/Pixsell

Elem, za razliku od njega, cijeli taj 4. program, pa i emisija Studio 4, koja se tamo bez nekog spomena vrijednog uspjeha emitira već pet godina, zaslužili su posljednjih mjeseci sve pohvale. U početnim danima epidemije, dok se stožer civilne zaštite još javljao dva puta na dan, u 9 i 16 sati, a između toga bili razni razgovori s gostima u studiju, razni prilozi, prikazi praznih ulica drugih europskih i svjetskih gradova te pregled najvažnijih vijesti, ne vjerujem da je ijedan drugi TV program bio toliko relevantna adresa za dobivanje informacija.

Osim broja dnevnih javljanja i doba u kojemu stožer to čini, ništa se, čini mi se, nije promijenilo. Za vrijeme press-konferencije, sada u 14 sati, i dalje se ne smije ni muha čuti, a svi sjede ispred malih ekrana kao hipnotizirani iščekujući što će reći Beroš, Capek, Markotićeva, Božinović i drugi stalni te povremeni članovi Stožera koji su se s vremenom iz vrsnih stručnjaka pretvorili, eto, i u prave medijske zvijezde. RTL je, uzgred kazano, pokušao postići isto što i HRT 4 uključujući se izravno u te konferencije, ali kako oni taj prijenos prekidaju kada njima odgovara, a ne kada one zaista i završe, to im nije uspjelo. Iako mnoga novinarska pitanja na kraju tih konferencija zbilja ne zaslužuju da ih se sasluša, 4. program HRT-a uspio je time što prednost ipak daje informativnom programu nad zabavnim ostati jedini relevantan izvor kad su posrijedi ta javljanja uživo... Upravo zbog toga dodjeljujem mu ovu svoju tjednu TV ružu, ali uz veliku nadu da će sve ovo uskoro proći, a ovaj njihov programski sadržaj, baš kao irokezica na glavi Petra Vlahova, ponovno postati sasvim nebitan.