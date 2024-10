Procurile vruće scene iz filma koji se snimao u Kuparima: Kate Winslet ponovno oduševila ljepotom

Engleska glumica Kate Elizabeth Winslet u svom se novom filmu "Lee" pojavljuje potpuno gola, a to joj nije prvi film u kojemu je pokazala svoje golo tijelo. Do sada se Winslet razgolitila u najmanje devet filmova, a na popisu su: "Heavenly Creatures", inače film u kojem se skinula kada je imala samo 17 godina, a potom su uslijedili: "Titanic", "Jude"; "Hideous Kinky", "Holy Smoke", "Quills", "Iris", "Little Children" te "The Readeru". Sada je svoje grudi pokazala na pragu 50. godine u ovom najnovijem filmu.

U filmu "Lee" Winslet je utjelovila ratnu fotografkinju Lee Miller koja se tijekom Drugog svjetskog rata, osim činjenice da se nalazi na ratnom teritoriju po kojem neprestano padaju bombe, morala boriti i sa seksizmom među ostalim dopisnicima. Lee Miller manekenka je koja je postala priznata ratna dopisnica za američki časopis Vogue. Inače, riječ je o britanskoj biografskoj drami koju režira Ellen Kuras prema scenariju Liz Hannah, Johna Colleeja i Marion Hume, te priči Humea, Colleeja i Lema Dobbsa. Adaptirano je prema knjizi "The Lives of Lee Miller" te je snimano u blizini Dubrovnika, na ostacima nekada slavnog ljetovališta Kupari, koje je uništeno u Domovinskom ratu.

Podsjetimo, prošle godine u rujnu Večernji list pisao je kako je na Toronto Film Festivalu veliku pozornost privukao film "Lee" s Kate Winslet u glavnoj ulozi. Slavna je oskarovka snimajući ratne scene za ovaj film zatrebala i usluge bolnice u Dubrovniku, jer se ozlijedila na setu, kako je tada izvještavao Večernji list. Film koji je režirala Ellen Kuras (najpoznatija po epizodama za poznate i cijenjene TV serije "Ozark", "Kvaka 22" i "Projekt Anna") u ovom filmu donosi priču o životu slavne Elizabeth "Lee" Miller, koja je za Vogue kao fotografkinja radila do 1944. godine izvještavajući i iz najžešćih bitaka. Njezin rad za Vogue povijest novinarstva danas ocjenjuje kao trenutak kada je poznati modni magazin počeo objavljivati velike i ozbiljne priče. A moda je zapravo upisana u početke njezine karijere.

Naime, Lee Miller svoju je karijeru počela kao model, i to u trenutku kada je na ulicama New Yorka slučajno upoznala izdavača Condéa Nasta. On ju je uveo u svijet mode, a 1927. godine njezino je lice krasilo naslovnicu Voguea, na fotografiji Georgea Lepapea, u art deco stilu. Radeći s najvećim fotografima tog vremena, u Lee Miller jačala je ljubav prema fotografiji, a da joj se posveti, potaknuo ju je Edward Steichen, još jedan od fotografa koji ju je snimao za Vogue. Danas se zna da joj je upravo on promijenio život kada joj je predložio da se zaputi u Europu i da fotografiju uči od velikog Mana Raya. Slijedeći svoj san, Lee Miller seli se u Pariz i počinje raditi kao Rayeva asistentica, da bi uskoro otvorila i vlastiti fotostudio, u kojem je snimala portrete, ali istovremeno radila i po narudžbi za francusko izdanje Voguea.

No 1939. godine, s početkom Drugog svjetskog rata, seli se u London, gdje upoznaje Audrey Withers, urednicu britanskog Voguea. Njoj je prvoj Lee rekla da sanja o poslu fotoreporterke, a Withers je u tim tragičnim danima britanske povijesti, dok je zemlja strahovala od nacističke okupacije, shvatila da se Vogue, ako želi opstati, mora mijenjati, jer u ratnim danima nikome ne treba luksuzni časopis koji prodaje modne bajke.

Lee Miller objeručke je prihvatila pruženu šansu, a put ratne izvjestiteljice vodi je u neke od najtežih ratnih situacija. Danas se tako posebno pamte njezine fotoreportaže u kojima je snimala njemačke bombardere nad Londonom kao i razaranja koja su ostajala iza njih, ali i oslobađanje Pariza, kao i fotografije koje je snimila u tek oslobođenim koncentracijskim logorima Buchenwald i Dachau. Tijekom tih tragičnih dana Drugog svjetskog rata Lee Miller je radila uz američkog fotoreportera Davida E. Schermana, kojeg u ovom filmu glumi Andy Samberg, dok se u ostalim ulogama pojavljuju Marion Cotillard, Alexander Skarsgård, Andrea Riseborough i još jedna velika britanska glumačka zvijezda – Jude Law.

Svi kritičari koji su nakon kanadske premijere u Torontu pisali o filmu veličaju ulogu Kate Winslet, a neki je uspoređuju s još jednom velikom ratnom pričom, filmom "Žena kojoj sam čitao", što i jest uloga koja je glumici koju je proslavio "Titanic" donijela Oscar za najbolju žensku ulogu 2008. godine. Očito je stoga da ćemo i u filmu "Lee" gledati još jednu veliku ulogu glumice koja pomno bira projekte u kojima sudjeluje ("Lee" je snimala nakon velikog uspjeha TV serije "Mare iz Easttowna") i koja je u jednom davnom intervjuu izrekla svoju definiciju glume kada je rekla: – Ja ne mogu samo naučiti svoje rečenice i raditi svoj posao. Možda je to zato što ne želim glumiti. Želim biti! I mislim da postoji razlika.

