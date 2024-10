VIDEO Ella Dvornik na neobičan način odgovorila kritičarima: 'Ništa ne radim cijeli dan i za to sam plaćena'

Influencerica Ella Dvornik često na svojim društvenim mrežama dobiva razne kritike o svom poslu, ponašanju i izgledu, no ona nikada svojim kritičarima ne ostaje dužna. Ovoga puta tako im je svima odgovorila. Ella je objavila videozapis u kojem je pojasnila da je otkrila novu mogućnost umjetne inteligencije tijekom koje se može umjetna inteligencija trenirati kako bi zvučala i odgovarala kao stvarna osoba. Ella je u snimci objavila jedan razgovor između sebe i umjetne Elle.

"Napravila sam AI verziju sebe i treniram ju cijelo vrijeme da priča kao ja, ima moj glas i da odgovara na ružne komentare isto kao ja i za sada sam došla do ovoga", rekla je pa pustila snimku razgovora. Pozdravila je umjetnu verziju sebe, a potom odgovorila na pitanje kako je. "Htjela sam ti reći da je posao koji radiš jako glup i da sve što radiš je da se samo fotografiraš i ne radiš ništa više cijeli dan. Posao ti je baš lagan", rekla je, a umjetna inteligencija je odgovorila: "Pa jako smiješno. Vidim da pokušavaš biti neugodna prema meni. Znaš što ću ti reći? Da, ništa ne radim cijeli dan i za to sam plaćena." Dvornik ej na to zaključila razgovor: "Volim te".

U opisu snimke istaknula je da umetnu inteligenciju još samo mora naučiti govoriti hrvatski, a u komentarima su mnogi istaknuli da im je ovo super mogućnost.

Podsjetimo, Ella se često javlja na društvenim mrežama, a nedavno se odlučila pohvaliti svojim pratiteljima na društvenim mrežama, a razlog je njen recentni posjet jednoj zagrebačkoj poliklinici u kojoj se podvrgnula tretmanima botoksa i uklanjanju podočnjaka. Svoje zadovoljstvo krajnjim rezultatima izrazila je u Instagram pričama: - Bila sam na botoksu i riješiti podočnjake prije par dana i sad opet imam 25 godina - napisala je Ella i pozitivan dojam dodatno pojačala zaljubljenim i slavljeničkim emotikonima.

U sljedećem storiju Dvornikova je pratiteljima dokazala da nakon, kako ona kaže - 'baby botoksa' - i dalje može pomicati lice, ali i za svaki slučaj poručila: - Isprike ako su vam moje ekspresije izazvale traume - našalila se Ella. Uskoro je detaljnije objasnila o kakvim zahvatima je riječ: - Ne mogu na sve poruke odgovoriti. Oprostite, dajem sve od sebe. Dakle, podočnjaci su hijaluronski fileri, a čelo i područje oko očiju je botox. Botoxu treba od tri do pet dana da proradi, a podočnjaci se odmah vide rezultati iako može biti masnica i oteklina itd. tako da treba sačekati da to splasne da bude full efekt. Ja radim baby botox - zadržava se animacija lica, ali se čelo ne bora i preveniraju se brazde koje nastaju konstantnim mrštenjem. Sve je trajalo oko 10 minuta - tvrdi 33-godišnjakinja.

GALERIJA Vruće fotke! Pogledajte kako se Lidija Bačić mijenjala tijekom godina