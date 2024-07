Princ Harry otkrio zašto se sa suprugom Meghan neće vratiti u Veliku Britaniju: Opasno je

U novom dokumentarcu "Tabloids on Trial" koji je prikazan na britanskoj televiziji ITV tema su bili brojni sudski postupci koje su tijekom godina poznate osobe vodile protiv brojnih tabloida koji su do informacija o njihovu privatnom životu dolazili prisluškivanjem i hakiranjem te sličnim metodama. U dokumentarcu su svoja iskustva o ovome podijelile brojne poznate osobe među kojima je bio i princ Harry koji je pred kamerama govorio o tome kako se posljednjih godina nosi s pričama koje se o njemu i njegovoj obitelji plasiraju u medijima.

Sudac Visokog suda u prosincu 2023. godine presudio je kako su novine iz grupacije Mirror Group nezakonito prikupljale osobne podatke o princu Harryju kako bi ih koristili u objavljenim pričama. U intervjuu je princ Harry opisao taktike koje su koristili tabloidi, uključujući 'provaljivanje' u njegovu govornu poštu, nezakonito prikupljanje informacija i korištenje privatnih istražitelja za dobivanje podataka o njegovim financijama te sličnim metodama kojima su dolazili do informacija o njegovu ljubavnom životu proteklih nekoliko godina. U prosincu prošle godine princ Harry dobio je odštetu od 140,600 funti nakon što je Visoki sud Ujedinjenog Kraljevstva presudio da je bio predmet "opsežnog" telefonskog hakiranja novina Mirror Group u razdoblju od 2006. do 2011. godine. Razotkriveno je kako je u 15 objavljenih priča o princu Harryju ova medijska grupacija došla do informacija nezakonitim putem.

– Postoji velika razlika između onoga što zanima javnost i onoga što je javni interes – komentirao je princ Harry u ITV-jevu dokumentarcu ovu presudu. Na pitanje u kojoj je mjeri njegova bitka protiv tabloida uništila njegov odnos s obitelji, princ Harry je rekao da je to "sigurno središnji dio nesuglasica".

– Ali na to je pitanje teško odgovoriti jer sve što kažem o svojoj obitelji rezultira bujicom medijskog zlostavljanja – kazao je princ. Dodao je i kako bi bilo lijepo da su mu se ostali članovi obitelji pridružili u pokretanju sudskog postupka jer su mnogi od njih doživjeli sličnu situaciju, ali to se nije dogodilo. U dokumentarcu se Harry prisjetio i kakvih je problema njegova majka, princeza Diana, imala s tabloidima koji su je prisluškivali početkom 90-ih kada je njezin brak s princom Charlesom bio pred samim krajem.

– Postoje dokazi koji upućuju na to da je bila hakirana sredinom 90-ih, vjerojatno jedna od prvih osoba kojima je to napravljeno, a tabloidni tisak i danas je prikazuje kao paranoičnu osobu. Međutim, nije bila paranoična, bila je apsolutno u pravu za ono što joj se događalo. Na žalost, moja majka danas nije tu s nama da saznamo pravu istinu i čujemo njezinu stranu priče – rekao je Harry. Prije četiri godine princ Harry je sa suprugom Meghan odlučio odstupiti od kraljevskih dužnosti i iz Velike Britanije preselili su se u Kaliforniju. Kao jedan od razloga odlaska spominjala se i medijska hajka na Meghan koje je kao nova članica kraljevske obitelji bila zanimljiva javnosti.

– I dalje je opasno, a sve što treba je jedan usamljeni akter, netko tko čita te stvari i tko bi djelovao prema onome što pročita u tabloidima. Bio u pitanju nož ili kiselina, što god, to su stvari koje me iskreno zabrinjavaju. To je jedan od razloga zašto svoju suprugu neću povesti u ovu državu – iskreno je rekao Harry. Na pitanje što je njegova baka, pokojna kraljica Elizabeta mislila o njegovoj borbi protiv britanskih tabloida, Harry je rekao da je bila na njegovoj strani. – Vodili smo puno razgovora prije njezine smrti. Ona me zbilja jako podržavala u ovome. Znala je koliko mi to znači i željela bi da to dovedem do kraja – kaže Harry.

