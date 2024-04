Princ Harry i Meghan Markle imaju velike novosti, vijest će razveseliti sve koji vole ovaj par

Princ Harry i njegova supruga Meghan Markle imaju velike novosti i najavili su dva nova projekta koji će se emitirati na streaming platformi Netflix. Prema pisanju Daily Maila par će u suradnji s Netflixom predstaviti emisiju o kuhanju, vrtlarenju i polu. Ove serije su dio unosnog ugovora koji je par potpisao sa ovom streaming platformom još 2020. godine kada su odlučili napustiti kraljevsku obitelj te iz Velike Britanije preseliti u Ameriku.

U prvoj seriji Meghan će 'slaviti radosti kuhanja, vrtlarstva, zabave i prijateljstva', prenosi Daily Mail napise iz američkih medija. Emisiju producira The Intellectual Property Corporation Sony Pictures Televisiona, tvrtka koja stoji iza Huluovog "The D’Amelio Showa" i A&E-jevog "Leah Remini: Scientology & the Aftermath", a vojvotkinja od Sussexa trebala bi biti izvršna producentica.

Druga serija fokusirat će se na svijet pola i primarno je snimljena tijekom Otvorenog prvenstva SAD-a u polo u Wellingtonu na Floridi, u USPA Nacionalnom polo centru te je izvršni producent ovog serijala princ Harry. Podsjetimo par je prije dvije godine na Netflixu objavio 107 milijuna vrijednu dokumentarnu seriju "Harry i Meghan" koja je pompozno najavljivana da bi na kraju većinu gledatelja razočarala. Javnost je prvi put imala prilike vidjeti intimne fotografije para, a među njima je i ona na kojoj Meghan plače.

Dok se ta fotografija pojavljuje, u pozadini se čuje Harryjev glas koji govori: ''Nitko ne vidi što se događa iza zatvorenih vrata''. Ostale fotografije pak prikazuju njihov svakodnevni život i posebne trenutke koji uključuju Meghan kako ljulja svoj trudnički trbuščić, Harryja dok svira gitaru i par kako pleše na svom vjenčanju.

U ovom dokumentarcu su Harry i Meghan pričali o neugodnostima koje su doživjeli od nekih članova kraljevske obitelji čime su se odnosi između Harryja i njegovog oca kralja Charlesa, te brata princa Williama dodatno pogoršali. Kada je kralj Charles otkrio javnosti da mu je dijagnosticiran rak Harry je odmah stigao u London i posjetio oca, ali mediji u Velikoj Britaniji i poznavatelji kraljevske obitelji tvrde kako od konačnog pomirenja nema ništa.

