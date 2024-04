FOTO Jackie Chan preplašio obožavatelje izgledom! 'Svi su bili zabrinuti za moje zdravlje...'

Jackie Chan je nedavnom objavom zabrinuo pratitelje svojim izgledom, a nakon toga je razjasnio sve nedoumice oko svog zdravlja. Objasnio je da trenutno izgleda puno starije nego što jest zbog uloge u nadolazećem filmu. - Ne tako davno, puno je prijatelja vidjelo neke moje nedavne fotografije na internetu i svi su bili zabrinuti za moje zdravlje - napisao je Chan, koji je u ponedjeljak napunio punih 70 godina.

- Želim iskoristiti ovu priliku i svima dati do znanja da ne brinu. To je samo izgled lika za moj posljednji film. Lik zahtijeva bijelu kosu, bijelu bradu i da izgledam staro - objasnio je popularni glumac. Chanova objava na Instagramu također je uključivala njegove stavove o jubilarnom rođendanu, s nizom fotografija iz njegove slavne i uspješne karijere.

- Čak i ranije su me mnogi prijatelji podsjećali da će mi uskoro biti 70. rođendan. Svaki put kad bih čuo taj broj, srce bi mi zastalo na sekundu – napisao je. - Nakon što bih se oporavio od šoka i te brojke, stvar koja bi mi pala na pamet je izreka mog velikog brata, Sammo Hunga: ‘‘Moći ostariti je sreća." Posebno za nas kaskadere, mi ne znamo koliko smo sretni što možemo ostariti - potom je dodao.

A recent photo of Jackie Chan, who is about to turn 70. pic.twitter.com/oCMYgqz4QY