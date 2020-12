Prijavite se za Večernjakovu ružu 2020., najstariju i najvažniju medijsku nagradu!

Iako godina na izmaku nije bila najsjajnija, mi ćemo ju svakako pamtiti i prvoj dodjeli Virtualne Večernjakove ruže, po čemu je ova nagrada ponovno postala jedinstvena i upisala se u povijest. A počelo je odbrojavanje i do nove dodjele Večernjakove ruže, najvažnije i najstarije medijske nagrade u Hrvatskoj. Stoga ovim putem svim TV i diskografskim kućama te radijskim postajama objavljujemo poziv za nominiranje svojih djelatnika/emisija za nagradu VEČERNJAKOVA RUŽA za 2020. godinu.

Večernjakova ruža tradicionalni je izbor, jedini u Hrvatskoj u kojem se u sedam kategorija biraju najpopularnije medijske i glazbene osobe te televizijske i radijske produkcije. Riječ je o osobama koje su se svojim radom i ostvarenjem istaknule na medijskoj sceni te o najpopularnijim TV ili radijskim emisijama iz svih područja djelatnosti, od politike do sporta. Dodjeljuje se ukupno sedam nagrada (u svakoj kategoriji po jedna) za ostvarenja od siječnja do prosinca 2020. godine na području RH.

VEČERNJI LIST upućuje JAV N I P O Z I V svim TV i diskografskim kućama te radijskim postajama za nominiranje svojih djelatnika/emisija za nagradu VEČERNJAKOVA RUŽA za 2020. godinu

I.

II.

Za svaku navedenu kategoriju, uz obrazloženje, video ili audiosnimku, sve TV i diskografske kuće te radijske postaje mogu poslati svoje prijedloge.

III.

Kategorije su:

1. TV OSOBA GODINE

Za izbor TV osobe godine mjerila su kvaliteta, popularnost, gledanost... a tko je svojim televizijskim poslom obilježio 2020., odlučit ćete vi...

2. RADIJSKA OSOBA GODINE

Zbog njihova glasa ostajemo vjerni njihovim radiopostajama. Ali, iza toga glasa stoje znanje, obrazovanje, mentalna brzina,

komunikativnost.... Tko je od radijskih ljudi bio najbolji u 2020.?

3. GLUMAČKO OSTVARENJE GODINE

Koji nas je glumac/glumica zadivio ulogom u serijama ili u filmskim hitovima? Koji se to glumac/glumica u 2020. godini upisao na listu glumačkih legendi?

4. TV EMISIJA

To su emisije o kojima se govori godinama, o kojima se predaje u novinarskim školama... Tražimo najbolje televizijske emisije u 2020. godini.

5. RADIJSKA EMISIJA

Tražimo najbolje radijske emisije u 2020., ali isključivo domaće produkcije. Koja je to radijska emisija u 2020. godini?

6. GLAZBENIK GODINE

Pjevačica/pjevač/grupa koji su u 2020. godini objavili novi nosač zvuka ili imali zapaženu koncertnu turneju.

7. NOVO LICE GODINE

Nova zvijezda na hrvatskom glazbenom/radijskom/televizijskom/glumačkom nebu! Tko su ljudi koji su u 2020. zakoračili na put

medijske slave i uspjeha?

IV.

Odluku o nominacijama donosi žiri, a u svakoj kategoriji ukupno je pet nominiranih.

Žiri može pravovaljano odlučivati ako je sastanku nazočno više od polovice članova žirija, a odluka se smatra donesenom ako je za nju glasala većina članova. Žiri ima pravo u okviru svih zadanih kategorija po svom izboru nominirati osobu ili emisiju koja nije prijavljena. Konačnu odluku o dobitnicima donose čitatelji Večernjeg lista putem kupona, telefonskim pozivima i SMS-om.

V.

U konkurenciji za nagrade mogu biti sve osobe/emisije za koje njihove kuće smatraju da su obilježile 2020.

Rok za prijavu je 31. prosinac 2020.

Odluku o nominiranima članovi žirija donose i objavljuju najkasnije do 15. siječnja 2021. godine.

Dobitnici će biti objavljeni u ožujku 2021.

VI.

Prijave dostaviti na adresu: Večernji list, Oreškovićeva 6H/1, 10 000 Zagreb, s naznakom „Prijava na javni poziv - Večernjakova ruža“ ili na mail adresu vecernjakovaruza@vecernji.net.