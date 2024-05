Prepoznajete li popularnog glumca? Dosad neviđenim izdanjem na premijeri novog filma zabrinuo fanove

Holivudski glumac Chris Pine (43) zahvaljujući atraktivnom izgledu postao je miljenik žena diljem svijeta. Ipak, 43-godišnji Amerikanac posljednjih godina sve više eksperimentira s imidžem, a najnovijim izdanjem na premijeri svojeg novog projekta iznenadio je obožavatelje.

Kamere su zabilježile zgodnog glumca dok je šetao crvenim tepihom uoči prikazivanja filma 'Poolman', koji ujedno predstavlja Pineov prvi izlet u redateljske vode. Na događaju je napravio pravu predstavu. Prvo se dovezao kombijem tematiziranim u duhu radnje filma u kojem, osim što potpisuje režiju, glumi radnika na bazenu i borca za bolji život u rodnom Los Angelesu.

Nakon izlaska iz vozila glumac je pred fotoreportere stupio u krajnje neobičnom izdanju, ponovno s posvetom njegovom liku iz filma. Naime, Chris je obukao kratke traper hlače, krem košulju kratkih rukava i velikim cvijetom na sebi, ispod koje se jasno vidi majica s natpisom ' Volim Los Angeles'. Na glavi je nosio egzotične naočale crvenkasto-narančastih okvira, koje je stavio preko duge plave kose, a kombinaciju upotpunio bujnom sijedom bradom.

Ova ekscentrična pojava nalikuje karakteru Darrena Barrenmana, Pineovom filmskom liku. Slike s premijere završile su na Instagram profilu 'Just Jared' i ubrzo postale viralne. Šokirani fanovi nisu štedjeli riječi prilikom opisivanja najnovijeg izdanja omiljenog glumca.

- " Chris Pine u svojoj eri los anđeleskog beskućnika", "Bože, koliko mi nedostaje Chris Pine u seksi izdanju", "Jadni čovjek se nikad nije oporavio nakon pljuvačke Harryja Stylesa", "Kriza srednjih godina", "43-godišnjak je preko noći ostario kao 75-godišnjak. Nikad nisam vidio da netko stari takvom brzinom" - samo su neki od komičnih komentara na objavu.

'Poolman' je prošle godine prvi put prikazan na filmskim festivalima, a kritičari ga od početka ne štede. Film opisuju kao zubunjujući nered koji ne može spasiti niti Pineova glumačka karizma, s karikaturalnim likovima i dosadnom radnjom. Ipak, loše kritike nisu pokvarile odlično raspoloženje redateljskog debitanta, što se moglo primijetiti ove srijede.

Na pitanje o modnim uzorima odgovorio je: - Godinama je to bio Lapo Elkann, on ima nevjerojatan stil - spomenuo je ekstravagantnog talijanskog biznismena pa nastavio: - Trenutno sam opsjednut izgledom Harrisona Forda iz perioda ranih 80-ih. Jako volim cipele u kombinaciji s Levis trapericama i sakoom. On i Tom Selleck. Dakle, sviđa mi se stil 80-ih, otkrio je.

Zvijezda filma 'Wonder Woman' u sretnom je braku s britanskom glumicom Annabelle Wallis, a detalje iz privatnog života skrivaju od očiju javnosti te se zajedno ne pojavljuju ni na ovakvim prigodama. Prije nje Chris je ljubio brojne slavne ljepotice poput glumice Sofije Boutellae i Zoë Kravitz.

