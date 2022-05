Prepoznajete li ovu Hrvaticu? Los Angeles ju je oduševio, a u Americi se često družila i s našim iseljenicima

Prva dama hrvatske jazz scene i jedna od najznačajnijih osoba svijeta glazbe u Hrvatskoj Zdenka Kovačiček pristala je otkriti nam koje je to putovanje na nju ostavilo najjači dojam, a priča je baš kao i ona, originalna i zanimljivija.

- Prvi put sam došla u L.A. u Americi na veliki glazbeni festival na koji me pozvao Armando Moreno, naš poznati promotor iz Splita koji je bio u organizaciji tog međunarodnog festivala. Pjevala sam Violin song, pjesmu s mog engleskog albuma koju je napisao Dalibor Paulik na tekst Davida Stoppera. U toj pjesmi imitiram zvuk violine. Festival se održao u hotelu Hollywood Roosevelt u kojem je bila i prva dodjela Oscara. Pjesma je bila vrlo zapažena pa sam sljedeće godine snimila i spot na lokacijama L.A.-a i u Santa Monici, na Venice Beachu. Kod nas u Hrvatskoj još nisam pokazala taj spot. Čekam pravu priliku - kaže nam na početku razgovora naša sugovornica.

Nakon tog prvog posjeta, u L.A. je odlazila cijelo desetljeće baš svake godine, kako bi posjetila prijatelje koji su tamo otišli živjeti, a kaže kako je imala prilike i upoznati mnogo naših iseljenika, uglavnom Zagrepčana koji su se okupljali u hrvatskim klubovima.

- Tada sam na njihov poziv održala koncerte u San Pedru, Sakramentu, Santa Monici... U pratnji mi je tada bio kojega s kojim sam bila na turneji po SSSR-u, Mate Carić iz Splita sa svojim bendom. Zvuci domovine i pjesme koje sam im otpjevala svaki put su raznježili ljude koji žive daleko od domovine. Istovremeno sam, zahvaljujući svojoj prijateljici Asti Becket, inače rođenoj Zagrepčanki, nastupila i u jazz klubu u centru Hollywooda sa svojim jazz repertoarom. Pratio me fenomenalni trio, a na klaviru je bio osobni pijanist velike američke zvijezde Frankiea Lainea. Vlasnica kluba je bila toliko oduševljena da me pozvala i stavila u program kataloga za sljedeću godinu, za godinu dana unaprijed. Posjetila sam i Tonija Mandića, našeg čovjeka iz Dalmacije koji je bio jedan od šefova Columbia recordsa, i producent pjesme "Stop the War in Croatia". Naravno nije bilo nikakvih dogovora o suradnji jer za to treba puno više vremena, a ja sam svaki puta boravila u L.A.-ju najviše mjesec dana - priča.

Foto: Privatni album

Tijekom svojih posjeta rado je obilazila suvenir shopove u kojima se prodaju memorabilije velikih zvijezda, a posebno ju je zabavljalo što se imala prilike fotografirati uz omiljene zvijezde u naravnoj veličini, kako kaže, radilo se o dobroj fotomontaži.

- Sve me to oduševljavalo, upravo taj centar, sa svom tom atmosferom nekadašnjeg Hollywooda, koji je vikendom vrvio od ljudi, turista, glumaca, ali i znatiželjnika. Prijateljica me vodila u Rodeo Drive, gdje su sve najelitnije modne kuće i dućani. Naravno cijene su prilično paprene, ali ima dana s nekim sniženjima, što sam iskoristila i kupila si jednu sjajnu haljinu Sonie Rykiel u kojoj sam se i slikala za naslovnicu mog albuma na engleskom jeziku - prepričava te dodaje kako bi svaka šetnja obično završila ručkom u kineskom restoranu na vrhu brda s kojeg se vidi cijeli L.A., s onim poznatim ogromnim natpisom za koji svi sanjamo da ćemo ga jednom vidjeti - HOLLYWOOD. Jednom je tako u šetnji imala priliku na Rodeo Driveu sresti glumca koji je igrao jednu od glavnih uloga u filmu "Robin Hood", ali je, kako kaže, on, naravno, samo pio kavu za drugim stolom.

- To je dio grada gdje često zalaze hollywoodske zvijezde i toliko je normalno (zbog visokih cijena) da ih nitko ne smeta, a pogotovo ne za neko naslikavanje. Poslije moje suradnje s Karlom Lagerfeldom posjetila sam i jedan od njihovih dućana na Beverly Hillsu, gdje su me srdačno primili kad sam rekla da ja pjevam na kraju njihove revije one slavne 2017-2018. godine - prisjeća se te pojašnjava kako na pitanje kako su je se dojmili stanovnici L.A.-a može samo reći da je imala osjećaj kako se zapravo svi koje susreće bave show businessom - ili na filmu ili u klubovima te kako se čini da je čitav grad pretvoren u jednu memorabiliju i sjećanje na zlatne dane Hollywooda, slavne filmove i njihove zvijezde.

- Sami stanovnici žive češće izvan grada u kućama s bazenima, a sam centar je prilagođen turistima. Svake godine su se nekad zgodne male suvenirnice povećale zajedno s rastom broja turista i na žalost je grad postao sve prljaviji, a vidjela sam sve više beskućnika. Autobusi u kojima se voze očito siromašni stanovnici izgledaju prljavo i jadno, ali željela sam i to probati. Uglavnom, mladi odlaze na plaže koje nisu daleko, a na kojima se odvija buran život sve do kasno u noć. Raznih događanja ima toliko da možeš čitav dan šetati i slušati bendove, artiste, žonglere ili surfati, rolati te voziti skejt. Uživala sam često na plaži Venice Beachu u Santa Moniki, a zgodno je spomenuti da je sve besplatno. Kao što znate, klima je vrlo ugodna, nema velikih razlika između zime i ljeta, nema kiše, snijega... taman po mom guštu. Zato uvijek kažem da bih voljela da je kod nas klima kao u Kaliforniji - priča Znenka Kovačiček.

Foto: Privatni album Zanimalo nas je i kako joj se svidjela hrana, prvo je odgovorila kako u L.A.-u postoje restorani koje poželiš pa bez problema možete uživati u hrvatskoj kuhinju, tajlandskoj, kineskoj, japanskoj, pa do velike ponude fast fooda i veganskih obroka u svim mogućim varijantama.

- Možeš pojest samo juhu punu povrća za 4 dolara i to je dovoljno za odličan obrok. Glavne ulice kao što je Sunset Boulevard ili Hollywood Bulevar duge su po nekoliko kilometara. Meni posebno draga bila je Melrose u kojoj ima svih mogućih dućana, od namještaja do raskošnih ekskluzivnih modnih butika, raznih studija za snimanje i fotkanje do svih mogućih kafića i restorana. Tamo možeš provesti čitav dan i obaviti sve što ti treba kupiti. Meni ne bi bilo dosta niti pet dana, ali treba puno novaca jer L.A. je dosta skup grad - kaže. Klubova, ističe, ima raznih profila, od jazza do countryja, najviše u down-townu gdje se može konzumirati samo piće ili večera, a nije bilo naplata ulaznica.

- Radi se o gradu ogromnog tlocrta u kojem se živi punim plućima 24 sata, a možeš provesti čitav dan ulazeći u divne male butike, nakon toga sjesti u mali caffe ili restorančić i uživat. Bi li mogla živjeti u L.A.-u? Mogla bih .....daaaaa! Ono što čitatelji možda ne znaju, a mene je oduševilo; postoje mali kvartovi u tom gradu koji izgledaju kao mali gradić s dućanima, restoranima te izgledaju kao pješačka zona potpuno bez prometa. Moja je prijateljica stanovala u takvom kvartu koji se zove Fairfax. Tu mogu s djecom provesti dan, šetati i ručati te obaviti kupovinu bez straha od gužve automobila i prometa. Svake subote i nedjelje otvaraju se ogromni buvljaci na kojima možeš kupiti sve što poželiš; od modnih retro komada, do antikviteta, motora, igračaka, a koji put vrijednih prastarih komada. Tu sam kupila prve naočale Janis Joplin, upravo kada smo počeli pripremati u Zagrebu mjuzikl "Love Janis". Našla sam i neke bluze i košulje u stilu šezdesetih i sedamdesetih u nekom od second hand dućana, a posebno me u tom kvartu oduševilo što možeš kupiti cipele, ali ih i vratiti, a oni čak ne pitaju ni razlog ako si čuvao originalnu ambalažu i račun. Može li bolje? - priča.

Savjetuje svim putnicima da svakako posjete Disneyland, a posebno se to odnosi na one koje ne zanima povijest Hollywooda i filma, a ujedno je i čaroban svijet za mlade i stare.

- Naročito je zabavno kada se odvija neka parada gdje su akteri glumci, artisti, cirkusanti, životinje, poznati likovi iz filmova, scene iz filmova, a sve vrlo raskošno i autentično. Uza svu moguću tehniku možeš ploviti u podmornici, na jedrenjaku, letjeti u raketi, juriti u električnim vlakovima i toboganima! Ipak, pošto volim životinje, fascinirao me njihov zoološki vrt bez žičanih ograda. Životinje žive kao da su slobodne, daleko od posjetilaca u svom prirodnom okruženju, a ipak dostupne našem oku. Ogroman akvarij dočarava bogatstvo podmorskog svijeta. Nešto neponovljivo! Ne znam hoću li se opet zaputiti na tako dalek put, ako ne, ostat će mi u sjećanju grad snova, bogatstva i siromaštva istovremeno, vila kao iz bajke, u svakom stambenom bloku dvorane za vježbanje, unutarnji i vanjski bazeni, teretane koje pripadaju svim stanarima, parkovi na krovu, garaže iz kojih ulaziš u stan ... raskošan noćni život koji mi u Zagrebu jako fali. Ostaju mi lijepa sjećanja i fotografije - zaključuje svoju priču naša glazbena diva.

