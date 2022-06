Prepoznajete li našu bivšu manekenku? Prije 32 godine osvojila je svjetsku titulu, a sada je profesorica na fakultetu

Prije 32 godina Daniela Gračan, tada djevojački Mihalić u njemačkom Baden-Badenu osvojila je titulu Kraljica svijeta. Danieli je tada bila 21. godina i manekenstvo joj je bio hobi kojim se bavila uz redovite studentske obveze na fakultetu hotelijerstva u Opatiji. Pobijedila je u konkurenciji 39 ljepotica, a nova Kraljica svijeta hrvatskoj se javnosti se predstavila nedugo nakon samog izbora u zagrebačkom klubu Sokol kada su i snimljene fotografije koje vidite u našoj galeriji.

Daniela nakon titule Kraljice svijeta nije još dugo ostala u manekenskim vodama i posvetila se fakultetu i sada radi kao profesorica i predstojnica Zavoda za turizam opatijskog Fakulteta za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu. u braku je s nogometnim trenerom Nenadom Gračanom s kojim ima tri kćeri Almu, Emu i Lauru. U intervju koji je za Večernji list dala prije četiri godine Daniela je otkrila i koja joj je od dvije titule koje ima - kraljice svijeta i doktorice znanosti - draža?

- To su naravno neusporedive kategorije! Svaka u svojoj životnoj fazi. Ne bih tituli Kraljice pridavala veliku važnost. To je bila jedna faza moje mladosti, lijepa faza koja sa sobom nosi lijepe uspomene na putovanja i druženja. Faza u kojoj sam stjecala samopouzdanje i izgrađivala sebe. Bila sam međutim svjesna da to nije za uvijek. Studirala sam na prekrasnom fakultetu, putovala sam po svijetu gdje sam također naučila što je turizam. Danas mi je turizam i znanost životni poziv i moram priznati da sam zaista sretna i ispunjena. - rekla nam je tada.

