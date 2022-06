Indira Levak (48) objavila fotku na kojoj je raširila noge i pokazala međunožje, Ella Dvornik odmah komentirala

Pjevačica Indira Levak (48) sinoć je održala koncert u Osijeku. No, prije koncerta snimila je svoju odjevnu kombinaciju, no učinila je to u nevjerojatnoj pozi. Niame, Indira je sjedila na fotelji, te raširila noge.

Ovu Indirinu fotografiju lajkalo je preko 1000 pratitelja, a u komentarima su se oglasile i neke poznate osobe.

Ella Dvornik napisala joj je 'Aloooo' i dodala emotikone vatre, dok je violončelistica Ana Rucner komentirala emotikon vatre i srca.

Pjevačica je prije nekoliko dana sa svojim obožavateljima na Instagramu podijelila da su ona i suprug Miroslav Levak proslavili godišnjicu braka, a još jedna sretna vijest je da su udomili štenca. Indira nije mogla sakriti oduševljenje. "Mužiću moj, neka nam je sretna godišnjica braka!! Nikad ljepša!! Eto, postadoh i mama preslatke Blue", napisala je pjevačica na Instagramu.

"Neka vam je još puno sretnih zajedničkih godina", "Sretna vam godišnjica, neka vas prati sreća", "Sretno", "Presladak pas", samo su neki od komentara na obiteljsku fotografiju vrckave Indire. Podsjetimo, njihova ljubav započela je kao prijateljstvo nakon što su se prije gotovo devet godina upoznali u teretani. Nakon dugogodišnje veze par se vjenčao 2014. godine na imanju vinarije Coner u blizini Bjelovara, a na intimnoj ceremoniji nazočili su članovi njihovih obitelji i bliski prijatelji. Inače, Indira ne skriva da voli životinje, a dosad je udomila tri mačke imena Grof, Mrvulja, te Pikola, ali i dva psa, staforde Dexa i Zetu.

