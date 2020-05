Omiljeni glumac objasnio drastičnu promjenu: 'Htio sam zabaviti supruga'

U emisiji SiriusXM-a voditelja Jesseja Caglea gostovao je svima poznat glumac s malih ekrana Jim Parsons. Proslavila ga je uloga uštogljenog, ali briljantnog znanstvenika Sheldona Coopera u seriji Teorija velikog praska, a svojim pojavljivanjem u spomenutoj emisiji iznenadio je fanove kad je osvanuo potpuno oblajhan!

Foto: Youtube

- Karantena uzrokuje promjene. Htio sam zabaviti supruga - nasmijao se 47-godišnji Parsons dok je objašnjavao voditelju svoju promjenu.

Parsons i njegov suprug Todd Spiewak vjenčali su se 2017. godine nakon 15 godina veze. Inače njih dvoje upoznali su se u spoju naslijepo u karaoke baru, a Spiewak je tada pjevao "I Found Someone" od Cher.

- Upoznao sam ovog tipa (ovaj s mikrofonom) prije 14 godina i to je bila najbolja stvar koja mi se dogodila u životu, bez konkurencije. Jedan od najboljih poklona koji mi je poklonio je to što me više ne vodi na karaoke. Također, ovaj selfie napravljen je s pravim apartom, budući da naši mobiteli tada nisu imali kamere - stoji napisano ispod jedne stare objave na Instagramu u povodu njihove godišnjice.

Parsons je 2012. tiho "izašao iz ormara", kada su u New York Timesu o njemu pisali kao o "homoseksualcu u 10-godišnjoj vezi". Sam Parsons je u godinama koje su slijedile često govorio o svojoj vezi, kako u intervjuima, tako i na društvenim mrežama. Na dodjeli Emmyja 2013. posebno se zahvalio svom dečku Toddu "najboljoj osobi na planetu".

Foto: Instagram/Wanda Nara

No, iduće godine je gostujući u showu kod Ellen DeGeneres rekao kako nije toliko entuzijastičan oko ideje braka. Novopečeni mladenci imaju i svoju produkcijsku kuću Wonderful Production LLC.

Nakon godina provedenih na televiziji, ove voditeljice promijenile su karijeru