Preminuo utemeljitelj rock'n'rolla, legendarni Little Richard

Little Richard, jedan od utemeljitelja rock'n'roll glazbe preminuo je u 88. godini života. Kako piše Rolling Stone, vijest je potvrdio njegov sin Danny Penniman, a uzrok smrti nije naveden.

Little Richard, rođen 5. 12. 1932. godine kao Richard Wayne Penniman, bio je jedna od najvećih i najvažnijih figura rock'n'rolla. Spadao je u nekolicinu izvođača koji su usmjerili prelazak rhythm'n'bluesa u rock'n'roll sredinom 50-ih godina 20. stoljeća. Njegova glazba imala je već tada silan utjecaj na njegove suvremenike kao što su Elvis Presley i na generaciju glazbenika koja je došla u sljedećoj dekadi (The Beatles, The Sonics...), a njegov lik i djelo inspirirali su i Led Zeppelin, Lemmyja Killmistera i Motorhead, Ramonese, Jack Whitea i nebrojene druge. Keith Richards je jedno vrijeme izbacio "s" iz svoga prezimena i potpisivao se kao Richard zbog svoga idola.

Pamtit ćemo ga po brojnim hitovima kao što su "Tutti Frutti", "Long Tall Sally" i "Good Golly Miss Molly". Pjesme su to koje su inspirirale generacije i generacije glazbenika....