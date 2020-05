Nina Badrić otvorila dušu: 'Taj teror je postao naporan na svakodnevnoj razini'

Nina Badrić i Ivana Husar Mlinac sinoć su gostovale u talk showu "Friday Live" kojeg na portalu Miss 7 vodi Nevena Rendeli Vejzović. Jedna od tema bila je i pjevačica Adele, koja je smršavila 45 kilograma.

- Sve ovisi kako se čovjek osjeća, pa je tako i njoj došlo do glave nositi 45 kilograma viška što je dosta nezgodno. Sretna sam zbog njenog zdravlja i da je uspjela dobiti bitku s kilogramima. Ono što me prvenstveno smeta je da se u našem poslu glazbenika prvenstveno gleda i mjeri. To je takav estetski teror nad svakom glazbenicom da je to već postalo degutantno. prije svega se komentira nečiji izgled i stil, pa se komentira kako se osoba obukla. Na zadnjem mjestu stoji nešto što je osoba dala svojoj publici i što je njen poziv zašto je došla. Taj teror je postao dosta naporan na svakodnevnoj razini. Muškarac koji je pet dana hoda u istoj odjeći i ima pivski trbuh je šarmantan, a ako žena dobije kilograme nakon poroda, to je nedopustivo. Šalje se jedna Instagram slika koja je potpuno pokvarila estetske kriterije koje imamo - kazala je Badrić.

Nina je svoj posljednji koncert prije uvođenja mjera zbog pandemija koronavirusa održala 8. ožujka u zagrebačkoj Areni. Kazala je kako joj je drago da je sve dobro prošlo, jer odmah nakon toga uvedene su mjere, a ona je morala odgoditi ostale koncerte na turneji.