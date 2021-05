Preminuo poznati model iz čuvene Levi'sove reklame i pop zvijezda 80-ih

Nick Kamen, britanski model i pjevač koji se pojavio u poznatoj reklami Levi'sa 1985. godine, umro je u 60. godini.

Prijatelj obitelji potvrdio je svoju smrt novinskoj agenciji PA Media u srijedu. Agencija je priopćila da je Kamen, rođen kao Ivor Neville Kamen, umro u utorak navečer nakon duge bolesti.

Kamenov prijatelj i kolega, pjevač Boy George odao je počast na društvenim mrežama, dijeleći zajedničku fotografiju na Instagramu. "RIP najljepšem i najslađem čovjeku Nicku Kamenu!" napisao je George.

Foto: Instagram

Nakon vijesti o Kamenovoj smrti, basist Duran Durana John Taylor opisao ga je kao "jednog od najljepših i najnježnijih muškaraca koje sam ikad upoznao", dijeleći staru sliku pokojne zvijezde.

Rođen u Essexu na jugoistoku Engleske, Kamen je postao slavan kad se 1984. pojavio na naslovnici časopisa "The Face", noseći ruž, naočale za avijatičare i skijaški šešir.

Postao je globalni seksualni simbol sljedeće godine, kada se skinuo u bokserice u nezaboravnoj reklami Levi's 501 iz 1985. godine, koju je pratio hit Marvina Gayea, "I Heard It Through the Grapevine".

Kamen je zatim krenuo s glazbenom karijerom. Surađivao je s Madonnom na pjesmi iz 1986. "Each Time You Break My Heart". Singl je postao veliki hit i došao je do petog mjesta na britanskoj top-listi, no zauzeo je broj 1 u nekoliko europskih zemalja. Još veći uspjeh imao je s pjesmom "I Promised Myself", koja je bila broj 1 u 8 zemalja.

