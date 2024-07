Preminuo John Mayall, ikona engleskog bluesa i rocka

John Mayall, pionir engleskog bluesa i rocka, pjevač, kantautor i multiinstrumentalist, umro je u 91. godini u svojoj kući u Kaliforniji, objavljeno je na njegovoj Instagram stranici.

"Zdravstveni problemi koji su natjerali Johna da završi svoju epsku karijeru na turnejama na kraju su donijeli vječni mir jednom od najvećih svjetskih 'cestovnih ratnika'", stoji u objavi.

Mayallova glazbena karijera duga je više od pedeset godina, a najveći utjecaj i popularnost ostvario je 60-ih godina prošlog stoljeća, kada je vodio bend John Mayall & the Bluesbreakers, koji je djelovao kao svojevrsni inkubator za mnoge britanske talente.

Kroz Bluesbreakerse prošli su mnogi kasnije slavni glazbenici, kao što su Eric Clapton, Jack Bruce i Peter Green.

Mayall je od ranog djetinstva slušao američke blues glazbenike poput Leadbellya, Alberta Ammonsa, Pinetopa Smitha i Eddiea Langa, te je kao samouk naučio svirati klavir, gitaru i usnu harmoniku.

Početkom 60-tih je osnovao Bluesbreakerse koji su počali nastupati u slavnom londonskom Marquee klubu, te bili prateći sastav legendarnom američkom blueseru Johnu Lee Hookeru za njegove britanske turneje 1964. godine.

Sredinom tog desetljeća u bendu je svirao i Eric Clapton. Prvi studijski album benda iz 1966. u sebi je čak i nosio Claptonovo ime (Blues Breakers with Eric Clapton). Clapton je ubrzo bend napustio, što Mayalla nije iznenadilo jer je gitarist, govorio je Mayall, "oduvijek bio poprilično nemiran".

Sedamdesete je proveo u Kaliforniji, a to razdoblje obilježio je svojevrsni odmak od bučne glazbe koju je radio u Ujedinjenom Kraljevstvu prema akustičnoj instrumentalizaciji s drvenim puhačkim instrumentima, saksofonom i gitarom, no bez bubnjeva. Svojem stilu se, doduše, vratio na albumu "Back to the Roots", na kojem su gostovali Clapton i Taylor.

2008. je umirovio Bluesbreakerse te svirao s drugim glazbenicima. 2018. godine unajmio je i Carolyn Wonderland, svoju prvu žensku, glavnu gitaristicu. Godišnje je svirao na stotinama koncerata te nastavio turneje sve do 2022. godine.

Početkom 70-tih se preselio u Ameriku te nastavio neumorno svirati i snimati s brojnim blues, rock i jazz glazbenicima.

Mayall bi trebao biti primljen u Rock and Roll Hall of Fame kasnije ove godine, uz nagradu Musical Influence zajedno s još dvije ikone bluesa, Big Mamom Thornton i Alexisom Kornerom.

Među umjetnicima koji su odali počast Mayallu bio je Joe Bonamassa, koji je napisao: “Počivaj u miru prijatelju”.

