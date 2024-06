Preminuo je otac Dalibora Petka, voditelj se oprostio emotivnom porukom

Danas je preminuo Stjepan, otac Dalibora Petka. Voditelj je ovu tužnu vijest objavio na svojim društvenim mrežama. Od oca se oprostio emotivnom porukom koju prenosimo u nastavku.

- Drugima si bio veseljak, dobričina, zafrkant, ali kad je trebalo, prijatelj u svakoj nevolji. Nama si bio najbolji tata i djed, a mami ljubav života. I hvala ti na svemu što si nam dao, jer si i od onog najmanjeg izvukao maksimum. Uvijek si bio na mojoj strani, štogod sam napravio, makar i pogrešno. Znao si da mi ne možeš priuštiti puno, ali to sto si mi dao ne može nadomjestiti sav novac ovog svijeta. Uvijek si me gledao s ponosom i mislio o meni sve najbolje. I taj pogled pratio me sve do našeg posljednjeg susreta.

S mamom si proveo 55 godina i uvijek si ju stavljao na prvo mjesto. Znam da ti je najvažnije da ona bude dobro i obećajemo ti da ćemo uvijek paziti na nju. Teško mi je uopće naći rijeci. Danas smo se oprostili od tebe i bilo je jako teško. Ali tješi nas da boli vise nema i da ćeš zauvijek biti tu u našim srcima. Za sve sto i nismo izgovorili, znali smo. Zbogom Tatek moj, tužan sam ti jako - napisao je voditelj u emotivnoj oproštajnoj poruci na Facebooku.

