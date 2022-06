Preminuo glumac najpoznatiji po ulozi u Seinfeldu: 'Nasmijao me je više od bilo kojeg kolege s kojim sam radio'

Glumac Philip Baker Hall, najpoznatiji po ulogama u filmovima 'Magnolija' i 'Kralj pornića' i seriji 'Seinfeld', preminuo je u 90. godini života. Vijest je potvrdio njegov susjed i novinar Los Angeles Timesa Sam Farmer na društvenoj mreži Twitter.

- Moj susjed, prijatelj i jedan od najmudrijih i najtalentiranijih ljudi koje sam ikad upoznao, Philip Baker Hall prošlu noć mirno je preminuo - napisao je uz njegovu fotografiju te dodao da je bio okružen voljenima.

My neighbor, friend, and one of the wisest, most talented and kindest people I’ve ever met, Philip Baker Hall, died peacefully last night. He was surrounded by loved ones. The world has an empty space in it. pic.twitter.com/pBCaILjHPT