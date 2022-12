Prehrana budućeg kralja: Omiljena jela sprema mu Kate, uživa u grickalicama, a jedna namirnica strogo je zabranjena

Princ William, budući kralj i njegova supruga Kate Middleton među omiljenijim su članovima kraljevske obitelji. Uvijek sofisticiran i spreman za razgovor, William je tako nekoliko puta otkrio koja su njegova omiljena jela te kako najviše uživa u domaćim obrocima koja za njega sprema Kate. Iako im je se ukusi razlikuju, pa princeza često bira začinjenu hranu i puno povrća, budući kralj ljubitelj je tradicije pa mu je omiljeno jelo tradicionalno pečeno pile, a Kate navodno ima i svoj recept budući da je poznato da je vrsna kuharica.

I dok njegova supruga dan započinje zobenom kašom koja je bogata proteinima i ugljikohidratima koji joj daju energiju za cijeli dan te domaći smoothie koji spravlja od kelja, salate, spiruline i borovnice, Willam je veliki ljubitelj tradicionalnog i obilnog ''engleskog doručka'' koji varira s obzirom na regije gdje se poslužuje a uključuje pržena jaja i slaninu, pečene svinjske kobasice, rajčicu i gljive te neizostavni grah. Budući da sadrži mnogo pržene i pečene hrane, Britanci ovaj doručak zovu i ''fry-up''.

Foto: Brian Lawless/PRESS ASSOCIATION The Prince of Wales during a cocktail making competition during a visit to Trademarket, a new outdoor street-food and retail market situated in Belfast city centre, as part of the royal visit to Northern Ireland. Picture date: Thursday October 6, 2022. Photo: Brian Lawless/PRESS ASSOCIATION

-Znam napraviti dobar doručak, jaja, slaninu i kobasice, a na odmet nisu ni domaći keksići koji uvijek brzo nestanu u našem domu- rekao je nedavno princ William.

Kate za ručak bira hranu bogatu antioksidansima pa često bira sirove namirnice, a jedno od omiljenijih jela joj je salata od lubenice s avokadom, lukom, krastavcem i feta sirom. Iako nije vegetarijanka, često bira jela bogata povrćem, a posebno uživa u curryju od leće i povrtnim ražnjićima. Također, dijele i zajedničku ljubav prema sushiju. Poznato je kako William u mladosti najviše uživao u ''mac and cheeseu'' odnosno tjestenini sa sirom i piletini, no sada sa suprugom uživa u jelima od povrća, osobito vegetarijanski kebab i leću s curryjem koju su probali za vrijeme posjeta Indiji.

William je veliki ljubitelj slatkog. Omiljena torta mu je čokoladna, koju je često jeo u društvu svoje bake, pokojne kraljice Elizabete. Između slojeva čokolade nalaze se keksi, a upravo je ovu tortu odabrao i za svoje vjenčanje 2011. godine.

Kroz dan princ često bira ''snack'' odnosno grickalice, a omiljene su mu kokice koje često podijeli sa svojom suprugom Kate koja također voli voće i povrće goji bobice koje jačaju imunitet.

Kao što je već spomenuto, biraju nešto obilnije večere koje Kate često spravlja sama, a često joj se pridruže i djeca. Još jedno jelo koju svi u obitelji princa Williama obožavaju jest pizza. Kate uživa u spravljanju pizze, a pritom koristi tijesto koje sama zamijesi.

-Pomognu mi George i Charlotte. Oni vole raditi tijesto jer mogu 'zaprljati' ruke brašnom- rekla je jednom prilikom princeza.

Bivši kraljevski kuhar otkrio je kako im je zabranjeno jesti rizičnu hranu među kojom su i školjke jer vrlo lako mogu prouzročiti trovanje, slabo pečeno meso, a namirnica koja nikada nije na meniju je češnjak.

Princ je oduvijek bio aktivan, bavio se brojnim sportovima poput nogometa, košarke, trčanja i vaterpola. Kako bi u miru mogao uživati u vježbanju, kraljevski par u svojoj kući ima privatnu teretanu u kojoj vježba Kate Middleton, ali i njezina sestra Pippa.

