Predstavljao nas je na Euroviziji 2009., oženio je srpsku manekenku, a rijetko ga viđamo: Evo kako izgleda

Glazbenik Igor Cukrov predstavljao nas je na Euroviziji 2009. godine. S pjesmom 'Lijepa Tena' dogurao je do 18. mjesta. Eurovizija se te godine održavala u Moskvi, a s Igorom na pozornici bila je i danas najdugovječnija pjevačica Magazina, Andrea Šušnjara. Iako se Igor Cukrov još uvijek bavi glazbom, ne viđamo ga često u javnosti, no on pjeva po svadbama, na kruzerima, a prije dvije godine bio je i na CMC festivalu. Upravo povodom tog festivala, do je i jedan od rijetkih intervjua u kojem je otkrio nešto o svom životu nakon Eurovizije.

- Odem nekoliko puta godišnje na kruzere kao guest act. Traže me kao eurovizijskog predstavnika, inače to rade i s drugima. Tome se radujem jer obiđete razne svjetske destinacije, to mi je jako lijepi posao.S kruzerima sam započeo 2017. godine i s time sam krenuo čisto da se malo odmorim. Prvi put su ma zvali na pet mjeseci, a ostao sam sedam. Radio sam kao pijanist/vokalist. Svaki dan smo imali koncerte u sali koja može primiti 600-700 ljudi. Tada sam obišao Arubu, Venezuelu,Jamajku, Bahame, Miami – to je zaista sve predivno. Imam lijepa sjećanja, hrpu kontakata koje redovito njegujem. Opije se čovjek putovanjima i glazbom i to bi mogao raditi do kraja života. Kako izdržim takav ritam? Nije svatko za to, većini je to naporno, ali ako si ti rođeni glazbenik, onda u tome moraš i uživati. Kada idem sa svojim bendom Fireworks gotovo svaki dan imamo koncerte za 2000 do 3000 ljudi. Adrenalin nam je do neba, a kada idem sam, to su većinom koncerti za 500 do 600 ljudi. I jedno i drugo mi je dobro. Mogao bih o tome pričati danima - otkrio je za RTL 2022. godine pa je pojasnio situaciju s kruzerima.

- Otkako sam ušao u tu priču, svaki dan mi dođe ponuda za novi kruzer – za Južnu Ameriku, Emirate, Japan, Rusiju. Gotovo svaki dan mi šalju emailove , a onda ja odlučim što ću i kako ću. Obično dogovorim pola godine unaprijed. Kada čovjek uđe u to i kada to zavoli, ništa nije problem.

27.02.2017., Split - Nastup Igora Cukrova na modnoj reviji u sklopu karnevala u Staroj gradskoj vijecnici. "nPhoto: Ivo Cagalj/PIXSELL Foto: IVC

Igor kaže da mladenci često zovu kako bi im pjevao na svadbi.

- Bez nekog lažnog prenapuhavanja, ja sam hodajuća reklama. Primjerice, sjedim ujutro u kafiću, ljudi me prepoznaju i dogovorim kako ću kod njih pjevati na svadbi. Na licu mjesta me pitaju za tako nešto. Ima dosta posla, sezona svadbi se sada razbuktala. Nastupam po cijeloj Hrvatskoj, kao i BiH i u Srbiji. No, najviše volim po obali, od Istre do Dubrovnika.

Igor je i sam oženjen, godine 2018. stupio je u brak s jednom od vodećih srpskih manekenki Katarinom Kržanović u koju se zaljubio na snimanju spota za pjesmu „Mjesečar“. Zajedno imaju i jedno dijete. No, o privatnom životu ne voli govoriti.

- Nemam toliko potrebe za time. Generalno ljudi znaju onoliko koliko znaju. Nemam ništa posebno reći nego da vodim umjereni obiteljski život. Ljudi znaju da sam oženjen, da imam jedno dijete. Nije da ih krijem jer mi smo cijeli dan zajedno - rekao je i otkrio da žive na relaciji Split – Vodice – Beograd.

- Sada živimo na relaciji Split – Vodice – Beograd. Živimo mjesec dana u Beogradu, dva mjeseca u Vodicama, pa se opet vratimo u Split. Dosta putujemo, ali to je dio nas i naš način života koji si možemo priuštiti i koji je dosta ugodan.

