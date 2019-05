Pratitelji ga otkrili: Pogledajte čiji dizajn je Grubnić kopirao!

Vjenčanicu za svadbu Maje Šuput s Nenadom Tatarinovom dizajnirao je njezin dugogodišnji stilist i prijatelj Marko Grubnić.

Marko je bio izrazito uzbuđen zbog ovog zadatka, a da je on dizajnirao haljinu, otkrio je sam na Instagramu te ispod fotografije na kojoj pjevačici popravlja vjenčanicu napisao:

- Kada smo zajedno maštali o ovom danu, najprije smo zamišljali kako idemo u Pariz po Dior vjenčanicu ili možda ipak Veru Wang... Ja sam čak i napravio plan putovanja, a onda me ona nazvala jedno jutro i rekla mi: "Razmišljala sam malo, ti si mi napravio sve najvažnije haljine u životu, sve haljine u karijeri si napravio ti, ja želim da kao omaž našem prijateljstvu i našoj suradnji napraviš i THE haljinu za najvažniji dan mog života". Nastao je muk s moje strane, ali samo na nekoliko sekundi jer potekle su suze radosnice. Osim što sam u tom trenutku shvatio da se moja princeza zaista udaje shvatio sam i tu odgovornost, ali i zadovoljstvo da sam baš ja zadužen za THE haljinu. Unatoč nemogućem rasporedu proteklih mjeseci dao sam sve od sebe, da ta haljina bude zaista THE haljina za moju princezu.

Iako su pratitelji isprva bili oduševljeni njegovim dizajnom, neki modni sladokusci među njima otkrili su što je zapravo bila inspiracija za ovu haljinu.

Naime, identičan model prošle je godine kreirao izraelski dizajner Elihav Sasson, čiji Instagram profil vrvi fotografijama vjenčanica koje je dizajnirao, a među njima se našla i Majina haljina. Jedina razlika između njih je u materijalu.

Ova vjenčanica nije jedina haljina koju je Maja nosila tijekom večeri. presvlačila se tri puta. Goste je dočekivala u dugoj haljini s rukavima dizajnerice Aleksandre Dojčinović, a iz vjenčanice je za party uskočila u kratku haljinu koju je za nju kreirala Matija Vuica.