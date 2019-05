Udala se Maja Šuput, pjevala joj Martina Tomčić: 'Zovite me gospođa Tatarinov!'

Udala se Maja Šuput! Megapopularna pjevačica i poduzetnik Nenad Tatarinov u bračne su vode uplovili danas u

Prije nego što su mladenci stali pred matičarom zapjevala je operna pjevačica Martina Tomčić, pišu 24 sata. Nakon što je matičar pitao pjevačicu uzima li Nenada za svog supruga, Maja je glasno viknula 'da'.

- Draga Maja, dragi Nenade svečano objavljujem da je brak između vas sklopljen - rekao je matičar, nakon čega je zasvirala pjesma 'Love me like you do'.

- Odsad me zovite gospođa Tatarinov - ponosno je vikala Maja.

Kuma na vjenčanju bila je Lana Gadza Čermak, a među gostima su bili Majin dugogodišnji stilist i prijatelj Marko Grubnić, frizerka Valentina Čajo, vizažistica Lada Mitrašinović te menadžerica Katarina Kolar.