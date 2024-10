Pratile su je brojne tragedije, zvali su je vječnom djevojčicom, a sve je probleme skrivala vječnim osmijehom

Ako ste odrastali u 70-im i 80-im godinama prošlog stoljeća nisu vas mogli zaobići šlageri tada popularne pjevačice Ljupke Dimitrovske, koja je preminula na današnji dan 2016. godine.

Rođena Skopljanka tijekom 70-ih i 80-ih godina izgradila je zavidnu karijeru na jugoslavenskoj šlager sceni. Nazivali su je i ''vječnom djevojčicom''.

Svoj prvi album pod nazivom "Ljupka" objavljen je 1975. godine. Iza legendarne pjevačice gotovo je pola stoljeća na glazbenoj sceni, tijekom kojih je otpjevala brojne nezaboravne pjesme koje joj je napisao njezin pokojni suprug Nikica Kalogjera, a uz koje su se zaljubljivale mnoge generacije.

Među njezinim najvećim hitovima su pjesme 'Ćibu, ćiba', 'Ta tvoja barka mala' , 'Ja ga hoću, a on mene neće', 'Godine nisu važne', 'Nema više ljubavi'. Dimitrovska je sudjelovala na Jugoviziji 1970. s pjesmom "Bay, bay" s kojom je osvojila 6. mjesto.

Inozemna publika sjećat će je se po uspješnici "Adio". Napisali su je Ivica Krajač i njezin suprug Nikica Kalogjera. Pjesma je osvojila i prvu nagradu na festivalu u Ateni 1970. godine.

Veliki broj poznatih hitova, koji su obilježili više generacija, Dimitrovska Kalogjera otpjevala je u dobro poznatom duetu s preminulim Ivicom Šerfezijem.

VEZANI ČLANCI:

Upravo je kao izvođačica šlagera postigla najzapaženije uspjehe te osvojila brojne prestižne nagrade i priznanja na međunarodnim festivalima. Kao umjetnica nije se afirmirala samo na prostoru bivše Jugoslavije nego i u inozemstvu: u Istočnoj Njemačkoj, Čehoslovačkoj, Grčkoj, Francuskoj i mnogim drugim zemljama.

Iako je rođena u Skoplju, do smrti je živjela i radila u Zagrebu. Sa suprugom Nikicom Kalogjerom bila je cijeli život, od rane mladosti pa do njegove smrti 2006. godine. Njegov odlazak jako je pogodio Ljupku, teško se nosila s gubitkom voljenog muškarca. Nesreća nije došla sama, u svega dva mjeseca izgubila je supruga, sestru i majku. No, svoje probleme i tugu do kraja je skrivala osmijehom.

Ljupka Dimitrovska Kalogjera iza sebe ostavlja veliki glazbeni opus koji će zauvijek ostati u srcima vjernih obožavatelja i ljubitelja glazbe.

VIDEO: Reperu P. Diddyju prijeti teška kazna zbog seksualnog zlostavljanja i trgovine ljudima