Simona Mijoković se dirljivom objavom prisjetila važne osobe: 'Mnogi su sumnjali u mene, mnogi me razočarali'

Bivša manekenka Simona Mijoković više je puta tumačila kako je zahvaljujući seminarima u Taboru kod patera Zvjezdana Linića pronašla pravi put - put vjere koji ju je izvukao iz, kako sama kaže, tame i grijeha u kojem je do tada živjela. Pater Zvjezdan preminuo je 2013. godine, te mu je godišnjica smrti bila u subotu, a Simona ga se prisjetila u podužoj objavi. - Pater Zvjezdan, 07.12.2013-07.12.2024, 11 obljetnica od kada si otišao Ocu Nebeskom. E, pateru 'moj' kad bi srce počelo pisati sve što u njemu prebiva mislim da se nikad ne bi moglo zaustaviti . Pisanje bi opet trajalo i trajalo... i dok bi mislila da sam sve napisala što se dogodilo, opet bi izronilo neko predivno svjedočanstvo koje bi se htjelo objaviti . Neko novo svjedočanstvo možda i prosuto suzama ali i utjehom da Bog i po krivim crtama piše pravo - započela je objavu Mijoković i nastavila:

- Pater Zvjezdan. Koliko milosti Gospodin nam je kroz tebe objavio. Kolika je tvoja ljubav bila prema Isusu Dobroti Beskrajnoj osjetilo se na svakom koraku, u svakom udahu i izdahu, u svakom tvom otkucaju srca pjevalo je : 'Isuse Dobroto Beskrajna !'.

Simona je napisala kako nema dana kada fra Linić nije u njenom srcu i u srcu mnogih.

- Nema dana da nisi u mom srcu i u srcu mnogih . Nema dana da moje malo srce ne usklikne : Isuse hvala Ti za patera. Bio si mi kao tata. Bio si moj duhovnik. Bio si moj oslonac. Bio si prva osoba koja me nije osudila, iako si u suznim očima slušao - u sakramentu svete ispovjedi i u našim razgovorima svu moju jad, bijedu, crnilo i ponor grijeha života mog. Ne, ti me nisi nikada osudio. Uvijek me hrabrio : 'Simona Isus ima plan za tebe. Budi hrabra !' Budi hrabra ponavljao si mi do svog posljednjeg trenutka kad si ležao u krevetu gdje te Gospodin već pripremao uzeti k Sebi. Imala milost dolaziti ti ponedjeljkom u tu svetu sobicu koja je imala miomiris svetosti, miomiris Neba. Bio si jedina osoba koja je uz Isusa navijala name i od početka do kraja bio najveća podrška svjedočanstvima mog malog srca , za Isusa Spasitelja i Otkupitelja mog života . 'Simona budi hrabra i hrabro svjedoči do kraja bez okolišanja , bez uljepšavanja , svjedoči sve i neka se Isus proslavi govorio si mi. Nikad ne odustaj poradi ičega i ikoga!' - prisjetila se bivša manekenka.

Napisala je kako su mnogi sumnjali u nju, te da su je mnogi razočarali. - Evo tebe nema ovdje kraj nas (fizički) 11 godina, a meni se moja 13 godina s Gospodinom približava. Mnogi su sumnjali u mene patere, posebice kad si otišao natrag k Ocu, mnogi me razočarali ali uvijek ostaju tvoje riječi : oprosti im, Vjerujem u tebe Simona kao sto i Isus vjeruje. I to mi je bilo dovoljno i uvijek mi je to dovoljno. Vjerovao si u mene i zato moja ustrajnost s Gospodinom je uvijek i još veća i radosnija. I traje svakim danom sve više i više. Iako je sada jedna šutnja Gospodin čini i po tvom zagovoru nova silna djela koja će tek doći.

Mijoković vjeruje da pater čvrsto zagovara za nju kao suprugu i majku, te da je tješi kada je nemilosrdno ranjavaju. - Pater Zvjezdan. Kad bi moje srce sad moglo uskliknuti sve tvoje zagovore. Kad bi moje malo srce moglo progovorit za silne milosti koje si izmolio... sve je Isusov dar , Isusova milost po tvom zagovoru. Vjerujem , o Vjerujem da čvrsto zagovaraš za mene kao suprugu i majku. Vjerujem i da se radosno i zahvalno smiješ i da me tješiš kada me nemilosrdno ranjavaju. I moje malo srce se isto radosno i zahvalno smije i stalno ponavlja unatoč svemu: ISUSE HVALA TI . Isuse hvala Ti na svemu jer sve je dar. I radost i bol. I osmijeh i patnja. I zdravlje i bolest. I ostavljenost i zajedništvo. Sve je dar kad prihvaćamo iz ruku Darivatelja. Sve je milost jer vjerujemo da Otac sve okreće na dobro onima koji Ga ljube - napisala je i dodala:

- Sve je upravo Njegova sveta volja koja je uvijek moja zapovijed, lagani osmijeh i znam sve će biti dobro. Isuse hvala Ti za sva oslobođenja i ozdravljenja. Isuse hvala Ti za novi život. Isuse hvala Ti na sakramentu ispovjedi gdje mi opraštaš grijehe i uvijek me iznova spašavaš. Isuse hvala Ti jer me vjerno. Pozivaš na Svoju gozbu i pred Svoje Lice Presvetoga, tu je moja snaga i to znaš Gospodine. Isuse hvala Ti na mužu , Isuse hvala Ti za darovanu dječicu, Isuse hvala Ti za novi život koji si mi milostivo darovao . Isuse Hvala Ti jer si moj Bog , Spasitelj , Otkupitelj , Ozdravitelj , Moj Alfa i Omega , moj Učitelj , moja Istina , Ljubav , Mir i Vječni Život. Isuse hvala Ti jer Ti si Sin Božji ! Isuse hvala ti za Tabor. Isuse hvala Ti za patera Zvjezdana. O Isuse Dobroto Beskrajna hvala Ti za ljubav patera Zvjezdana. Hvala Ti za život patera Zvjezdana. Hvala Ti jer je svim srcem i svom dušom služio Tebi Dobroto Beskrajna Pater Zvjezdan. Neka ti Vječno Svjetlo Sja .. sve znaš - zaključila je Mijoković.

