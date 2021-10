Doktor Siniša Glumičić otkriva kako je biti najpoznatiji estetski kirurg, ali i zašto su cijene tako visoke: 'Tu nije riječ samo o operaciji'

Nakon što smo u aktualnoj proljetnoj sezoni serijala Raiffeisen Future Boost na Večernji TV-u imali priliku doznati sve o financijskim navikama renomiranih stručnjaka iz različitih društvenih polja, emisija se vraća u velikom stilu i donosi još zanimljivih, ali i financijski edukativnih priča. U našem studiju bilo je gamera, sportaša, voditeljica, psihologa, poduzetnika te raznih drugih zanimljivih zanimanja. U novoj emisiji tajne svog zanata otkrio nam je najpoznatiji estetski kirurg, doktor Siniša Glumičić.

Od ranih dana specijalizacije krenuo je s privatnom praksom estetske kirurgije. Dugogodišnjim, prepoznatim radom, dostigao je titulu najpoznatijeg estetskog kirurga. Kaže, danas početi s privatnom praksom nije lako.

– Morate biti sigurni da znate to što radite. To je broj jedan. Drugo, morate na tržištu na kojem jeste nastojati probiti se u vrh grupe. Da biste to postigli, morate postići dobru stručnu pozadinu. Jako je važno naposljetku znati kako prezentirati svoje znanje – ističe Glumičić.

Iako tvrdi da je vidio mlade kolege koji se reklamiraju putem društvenih mreža, tvrdi, jedna od najboljih reklama je ona „od usta do usta“.

– Operiraš Đurđicu, primjerice, i ona je zadovoljna. Ona će dovesti Zlatu i Miru. Tako se stvari moraju pokrenuti – kaže Glumičić.

Foto: Marko Lukunić/PIXSELL

Član je brojnih stručnih udruga vezanih uz estetsku kirurgiju. Kaže da mu to pomaže prilikom edukacija.

– Kada ste član takvih organizacija, edukacije su vam jeftinije. Inače se radi o jako velikim iznosima. Ovako vam je otvoreniji pristup svim edukacijama. Morate znati što se u vašem svijetu, u svijetu vašeg poslovanja zbiva – zaključuje.

Ovaj intervju, kao i sve prethodne te buduće epizode, možete pogledati na portalu vecernji.hr, Youtube kanalu Večernjeg lista i Facebook stranicama Večernjeg lista.

Sadržaj nastao u suradnji s Raiffeisen mirovinskim fondovima.