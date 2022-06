Ivana Kovač o odabiru kupaćeg kostima: 'Nije bitno hoćeš imati badić od 20-ak ili 5000 kuna'

Pjevačica Ivana Kovač (44) otkrila je koja joj je najdraža ljetna aktivnost. Naime, Ivana je u razgovoru za In Magazin kazala da poslije nastupa najviše voli skočiti u more.

- Uvijek mi je bilo to najdraže iza gaže, skočiti u more, sa šminkom, sa svime, to mi je uvijek broj jedan. Bit će tako i ovo ljeto - rekla je. dodala je i da smatra kako je nepotrebno 'razbijati glavu' time koji kupaći kostim odabrati.

- Stvarno nije bitno hoćeš ti imati kupaći od 20-ak ili 5000 kuna. To su mi uvijek bile gluposti i sad su mi gluposti. Ljudi, uživajte u životu, ne zamarajte se glupostima, molim vas - poručila je.

Inače, Ivana je nedavno nastupila na koncertu svog oca, legendarnog pjevača Miše Kovača u Splitu. Tada je s njom na koncertu bila i njezin kći Elena koja je bez straha stala na pozornicu te plesala pred 25.000 ljudi. Snimku njezinog nastupa ponosna mama objavila je na društvenim mrežama.

- 25.000 ljudi. To njoj nije problem. Na koga li je to dijete? - napisala je u opisu objave te dodala hashtag 'moja kraljica'.

Inače, Elena je bila prava zvijezda koncerta, a tijekom nastupa sjedila je i djedu u krilu. Prvo se popela na pozornicu kako bi djedu poklonila ružu, a nakon toga je ostala s njim te gledala u publiku bez imalo straha. Snimka koju je Ivana objavila pokazuje što je Elena radila nakon tog nastupa.

