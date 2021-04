Poznati chef otkrio nam je gdje griješimo kod pečenja

Na kanalu 24kitchen svakog utorka od 6. travnja u 13 sati emitirat će se nova emisija poznatoga nizozemskog kuhara Rudolpha van Veena “Rudolphova pekarnica: Mali pekari”. Rudolph otvara svoju pekarnicu za djecu koja žele naučiti pripremati deserte, torte, kolače, peciva i kekse. U svakoj će epizodi Rudolph i mali pekari zajedno gledateljima predstaviti dva recepta – jedan složeniji, po izboru majstora slastičara, i jedan lakši – omiljen malim pekarima. Uz seriju, 24Kitchen i Rudolph van Veen pozivaju vas da se pridružite nagradnom natječaju “Rudolphov izazov”, svakog utorka od 6. do 27. travnja od 13 sati, a detalji nagradne igre nalaze se na njihovim društvenim mrežama. Uz početak serije s Rudolphom smo napravili i prigodni intervju.



Koja je poruka koju ovom serijom želite poslati?

Nikada ne znate koji će me od njih, a govorimo o 20 mladih od 7 do 17 godina koji će predstaviti ono što najviše vole, uspjeti iznenaditi. A možda ću im i ja ponuditi recept koji će iznenaditi njih, a bit će temeljen na onome što najviše vole. Za njih je to hobi, a ja sam nastojao ne prilaziti im na bitno profesionalniji način misleći kako je najbolje da ostanu zaigranom djecom. Moja bi poruka bila da s malo nastojanja i napora u kuhanju, s ponešto entuzijazma možete napraviti što god želite. Jer, sve što vidite da stoji uokolo po dućanima, netko može napraviti. A ponekad ljudi često ne shvaćaju da ono što vidite na polici možete napraviti i sami. Ne morate sami svakoga dana peći kruh, ali jednom kada to učiniti, imat ćete sigurno više poštovanje prema kruhu i onima koji ga rade kada vidite koliko je napora potrebno. Moja je želja da u tome moji gosti pronađu zabavu.



U seriji se pojavljuje i vaš sin.

Ralph će se pojaviti u trećoj epizodi, ako se ne varam. Serija se zove “Mladi pekari”, a ne “Djeca pekari” ili nešto slično, jer je raspon godina gostiju od 7 do 17. Nisam ih želio tretirati kao djecu, nego se odnositi prema njima kao prema mladim individuama, ne patronizirati im. Pozvali smo ih kako bi nam pokazali koliko imaju strasti za pekarstvom. I da pri tome znaju kako zapravo ne mogu pogriješiti, nastojao sam da ne utječem previše na njihov rad. Tako se zainteresirao i Ralph koji je želio nastupiti oko čega sam neko vrijeme okolišao jer nisam želio da publika pomisli kako će moj sin imati prednost. No, bio je uporan, pokazao dovoljno emocije, pa je nastupio te smo i na taj način pokazali kako i mladi znaju peći, on je bio tome pravi dokaz a ja sam bio jako ponosan. Snimali smo tu epizodu u kolovozu kada je bio toplotni val, 30-40 Celzija, nadam se da se to neće primijetiti! U to vrijeme imao je sedam godina, a sada ima osam.





Od koga ste naučili prve korake u kuhinji?

Majka nije osobito voljela kuhanje, ali je bila dobrom domaćicom. Znala je pripremiti jelo za bilo kojeg gosta, no samo kuhanje nije joj se osobito svidjelo. Otac je bio pomorac, na linijama prema Americi, pa ga po nekoliko mjeseci nije bilo kod kuće, ali je uvijek imao neku dobru priču ispričati s tih putovanja, tako i o jelu, s čime se susretao u New Yorku, Surinamu… I onda je znao reći ‘pa, idemo to napraviti zajedno’, nije bio kuhar, ali je bio otvoren, volio eksperimentirati i u tome provoditi vrijeme s nama. I to mi je pomoglo da bolje osjetim svoju profesiju.



Bili ste i u Zagrebu prije nekoliko godina.

Nažalost, tada sam u Zagrebu bio samo na jedan dan, a morao sam biti i na jednom događajuu nizozemskoj ambasadi. No, sjećam se nevjerojatnog entuzijazma koji sam vidio kod ljudi u trgovačkom centru gdje smo imali taj događaj za javnost. Šteta je što nisam imao još jedan dan da razgledam, probam zato što se mora probati. No, sjećam se sličnosti s vama susjednim zemljama, pravite više lisnata, lakša tijesta, na trenutke nisam u cijelosti mogao razumjeti te sličnosti, kao i razlike, između Hrvatske i Bugarske u tom smislu, često je riječ o vrlo sličnim jelima.



Je li vas iznenadio broj djece koji se javio za nastup u emisiji?

Doista smo mogli napraviti i stotinu epizoda! Problem je bio reći ‘ne’ toliko velikom broju djece koja su željela sudjelovati. Pri čemu nismo tražili one koji su prikladni za medije, koji lijepo izgledaju pred kamerama ili nešto slično. Tražili smo jednostavno djecu koja su bila najboljim pekarima, one koji su zaista smatrali kako će biti jako zabavno doći u pekarnicu, koja nisu bila previše sramežljiva, koja su željela iznenaditi me bilo nečim jednostavnim bilo složenijim, koja su za takav izazov bila otvorena. Nastojali smo da serija bude dobra za gledanje kod naše generacije kao i kod mlađih, pa smo zato išli s receptima koji nisu prekomplicirani za pripremu. Nismo išli za tim da se promovira najbolje u profesiji pekara, nego smo tražili 20 mladih od sedam do 17 koji bi željeli biti u toj emisiji. Bilo je nekih koji bi rekli kako nisu baš tako dobri pekari, nama to nije bilo važno, pa napravit će nešto, zašto ne i nešto što rade kod kuće nedjeljom, za rođendan. I sve je to funkcioniralo odlično, bez prepreka. Jer, ako želite nastupiti, primjerice, u showu “The Voice”, koji vjerujem da imate na svojoj televiziji, tada znate da nivo kvalitete natjecatelja može biti toliko visok da vas uplaši! A pečenje i kuhanje je za svakoga i ne radi se o tome tko je najbolji. To je jedan od najvažnijih ciljeva koje se nadam da smo postigli.





U čemu ljudi najviše griješe kada peku?

Najčešća je pogreška nedostatak vremena, to što se ljudi žure. Jer, pečenje često uzme više vremena nego priprema ukusnog jela. Priprema rižota, tjestenine ili krumpira u odnosu na pečenje je zahtjevnije jer, primjerice, kod kolača, morate najprije ispeći, pa dovoljno ohladiti jer nećete moći dodati nadjev. Tako je pečenje podijeljeno na različite korake. Ponekad ljudi razmišljaju – želim kolač danas. A ispravno je razmišljati – želim kolač sutra. Jer, kod hobističkih pekara, kućnih, ideja se pojavi, a onda žele rezultat što je prije moguće. A postoji puno recepata koje možete kod kuće pripremiti brzo i bez problema. Postoji i jedan drugi problem, a to je da ljudi ne pročitaju recept kako treba. Obično sjednem uz kavu ili čaj, u miru pročitam cijeli recept od početka do kraja tako da mogu vizualizirati svaki korak, vidjeti sebe kako to radim. Ako to napravite, izbjeći ćete mnoge pogreške, ali puno ljudi samo preleti recept i kažu – počnimo!



Koji je vaš omiljen recept, što pripremate u svoje slobodno vrijeme?

Možda ne baš u “Mladim pekarima”. Ima toga toliko da je teško govoriti o konkretnom receptu. No, jedan od mojih omiljenih sastojaka je čokolada, od nje možete napraviti toliko toga. I onda teško mogu dalje od toga, teško mi je izabrati još nešto konkretno, jer na kraju, različitost jest začin života. Sada se u svoje vrijeme bavim kvascima, i kruhom, konkretno Hokkaido (japanskim, op. a.) mliječnim kruhom, to me posebno zanima. Tehnički je izazov dodati što je više moguće tekućine u smjesu a da ne postane previše ljepljiva, što je više tekućine, to će kruh biti vlažniji. Potpuno je drukčiji osjećaj kada zagrizete taj kruh, snimio sam to za jednu novu seriju koju ćete, nadam se, moći vidjeti za nekoliko mjeseci.